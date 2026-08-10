Svakodnevno umivanje smatra se osnovom nege kože jer pomaže da lice ostane čisto i sveže. Međutim, upravo tokom ovog naizgled jednostavnog koraka mnogi prave greške koje mogu da izazovu suvoću, iritaciju i narušavanje zaštitne barijere kože. Kozmetolozi upozoravaju da preterano čišćenje može da bude podjednako loše kao i nedovoljno.

1. Umivate se previše vrućom vodom

Kozmetolog Marija Avetisova za Life.ru upozorila je na jednu od najčešćih grešaka, umivanje vrućom vodom. Visoka temperatura može da ošteti hidrolipidni sloj kože, odnosno njenu prirodnu zaštitnu barijeru koja pomaže da se zadrži vlaga.

Posledica može da bude onaj dobro poznati osećaj zatezanja lica posle umivanja, kao i suvoća i neprijatnost. Zbog toga je bolje koristiti mlaku vodu, prijatne temperature.

Kozmetolog Irina Troickaja takođe upozorava da prečesto umivanje i agresivni preparati sa jakim površinski aktivnim materijama mogu da poremete lipidnu barijeru. Koža tada postaje dehidrirana i osetljivija, a vremenom bore i umoran, sivkast ten mogu postati uočljiviji.

2. Lice ne mora da „škripi“ od čistoće

Mnogi veruju da je lice dobro oprano tek kada pod prstima gotovo „škripi“. To posebno rade ljudi sa masnom ili problematičnom kožom – umivaju se nekoliko puta dnevno, koriste pilinge i pokušavaju da uklone svaki trag masnoće.

Ali upravo tu može nastati problem. Kada koži oduzmemo previše prirodnih masnoća i vlage, njena zaštitna barijera slabi. Lojne žlezde tada mogu da počnu još intenzivnije da rade, pa lice, umesto da bude manje masno, može još više da se sija.

Važno je znati i da koža istovremeno može biti masna i dehidrirana. Zato stručnjaci savetuju blage preparate odgovarajuće pH vrednosti i upozoravaju da osećaj potpuno „odmašćene“ kože nije znak da ste dobro uradili posao.

3. Ne trljajte lice kao peškir posle tuširanja

Grubo trljanje naročito ne prija tankoj i osetljivoj koži. Jako istezanje i trenje mogu dodatno da izazovu iritaciju.

Posle umivanja lice ne bi trebalo energično trljati peškirom. Mnogo je bolje lagano ga utapkati mekom, čistom tkaninom.

Važno je i koliko često menjate peškir za lice. Vlažno i toplo kupatilo idealno je okruženje za razmnožavanje mikroorganizama, naročito kada peškir dugo ostaje mokar.

Ukoliko nemate mogućnost da ga često menjate, mogu se koristiti i jednokratni papirni ubrusi kojima se lice samo blago tapka.

Iz sličnog razloga ne bi trebalo preterivati ni sa vlažnim maramicama za skidanje šminke. One ne uklanjaju uvek sve nečistoće, a stalno trljanje može dodatno da iritira kožu.

4. Nega se ne završava umivanjem

Posle čišćenja trebalo bi koži vratiti vlagu i pružiti joj negu koja joj odgovara.

Prema rečima Marije Avetisove, nakon čišćenja može se naneti odgovarajuća krema ili serum. U zavisnosti od stanja kože, to može biti hidratantni, umirujući ili regenerativni preparat.

Tonik takođe može biti deo rutine. Može pomoći u hidrataciji i pripremiti kožu za proizvode koji slede.

Ipak, sa tonicima koji sadrže dosta alkohola treba biti oprezan jer mogu dodatno isušiti i iziritirati kožu.

5. Da li micelarnu vodu treba isprati?

Micelarna voda prvenstveno služi za uklanjanje šminke i nečistoća. Kod osetljive kože ostaci sastojaka za čišćenje mogu izazvati suvoću ili iritaciju.

Zato se, u zavisnosti od uputstva proizvođača i potreba kože, posle skidanja šminke micelarnom vodom lice može dodatno oprati blagim gelom ili penom.

Poseban oprez potreban je ako koristite više aktivnih preparata. Kiseline, retinoide i druge snažne sastojke ne treba nasumično kombinovati i nanositi jedan preko drugog.

6. Spavanje sa šminkom koža pamti

Koliko god da ste umorni, odlazak u krevet sa šminkom nije dobra ideja. Tokom dana na licu se ne zadržava samo puder ili maskara, već i sebum, znoj i različite nečistoće iz okoline.

Ako sve to ostane na koži preko noći, može doprineti zapušavanju pora, pojavi nepravilnosti i upala.

Zbog toga je večernje čišćenje važno čak i kada tog dana gotovo da niste koristili šminku.

7. Ni sa pilingom ne treba preterivati

Još jedna česta greška je stav: ako je piling dobar jednom, biće još bolji ako ga koristimo stalno.

Prečesto i agresivno uklanjanje površinskog sloja kože može da naruši njenu zaštitnu barijeru i poveća osetljivost.

Važna je i zaštita od sunca. UV zračenje povezano je sa oštećenjima struktura kože koje utiču na njenu čvrstinu i elastičnost. Zato pravilna rutina ne podrazumeva samo čišćenje i hidrataciju već i odgovarajuću zaštitu od sunca.

Kako pravilno prati lice svakog dana?

Rutina zapravo ne mora da bude komplikovana. Uveče prvo uklonite šminku i kremu sa zaštitnim faktorom odgovarajućim proizvodom. Zatim lice operite blagim sredstvom i mlakom vodom, bez grubog trljanja i razvlačenja kože.

Posle umivanja lice samo nežno osušite. Po potrebi nanesite tonik, a zatim kremu ili serum koji odgovara vašoj koži.

Jutarnje umivanje služi da ukloni sebum i nečistoće koje su se nakupile tokom noći, dok večernje čišćenje uklanja ono što se na licu nakupilo tokom dana.

Nije svaki proizvod za svaku kožu

Masnoj i kombinovanoj koži obično više odgovaraju lagani gelovi i pene namenjeni nežnom čišćenju.

Suva i osetljiva koža traži blaži pristup, pa joj mogu više prijati nežna sredstva za čišćenje, mleka ili uljani proizvodi, u zavisnosti od potreba kože.

Najjednostavniji znak da možda preterujete jeste ono što vidite i osećate odmah posle umivanja. Ako vas lice zateže, pecka, crveni se ili počinje da se peruta, moguće je da su proizvod koji koristite ili način čišćenja previše agresivni.

Samo umivanje, naravno, neće sačuvati mladalački izgled kože, ali nekoliko svakodnevnih navika može napraviti veliku razliku.