Svi smo to uradili bar jednom, pojavi se bubuljica, stanemo pred ogledalo i krenemo da je istisnemo. Ali dermatolozi upozoravaju da postoji jedan deo lica gde to nikako ne bi trebalo da radite.

Reč je o području između nosa i gornje usne, koje se u medicini često naziva "trougao smrti". Naziv zvuči dramatično, ali nije nastao bez razloga.

Zašto je baš ovo mesto posebno?

Ovaj deo lica povezan je krvnim sudovima sa dubljim strukturama glave. Zbog toga, iako se ozbiljne komplikacije dešavaju veoma retko, infekcija koja nastane posle nestručnog ceđenja bubuljice može da se proširi mnogo dublje nego što biste očekivali.

Upravo zato dermatolozi savetuju da bubuljice na ovom mestu ostavite na miru.

Šta može da se desi?

Mnogo češće od ozbiljnih komplikacija javljaju se problemi koje svi poznajemo, bubuljica postane još veća, crvenija i bolnija, a umesto da nestane za nekoliko dana, ostane i po nekoliko nedelja.

Osim toga, ceđenje često ostavlja fleke i ožiljke koji se mnogo teže uklanjaju nego sama bubuljica.

U veoma retkim slučajevima, ako se infekcija proširi, mogu da se jave:

jaka glavobolja,

visoka temperatura,

otok oko očiju,

bol pri pomeranju očiju,

problemi sa vidom.

Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma, potrebno je odmah otići kod lekara.

Šta uraditi umesto ceđenja?

Ako vam se bubuljica pojavila baš između nosa i usana, najbolje je da je ne dirate.

Kožu čistite blagim preparatima, a po potrebi koristite proizvode sa salicilnom kiselinom, benzoil-peroksidom ili azelaičnom kiselinom. Ove sastojke uvodite postepeno kako ne biste dodatno iziritirali kožu.

Posle toga obavezno nanesite laganu hidratantnu kremu koja neće zapušavati pore.

Ako baš ne možete da odolite...

Dermatolozi to ne preporučuju, ali ako ipak rešite da istisnete bubuljicu, nikada to nemojte raditi u takozvanom trouglu smrti.

Operite ruke, očistite lice i stavite topao oblog nekoliko minuta. Bubuljicu pritisnite veoma nežno, bez noktiju. Ako sadržaj ne izlazi lako, stanite. Svako dodatno stiskanje samo povećava rizik od upale i ožiljaka.

Kada je vreme za dermatologa?

Ako vam se bubuljice stalno vraćaju, postaju bolne, ostavljaju ožiljke ili se stanje kože uprkos nezi pogoršava, nemojte se mučiti sami. Dermatolog može da odredi terapiju koja će rešiti problem mnogo brže nego stalno ceđenje pred ogledalom.

Na kraju, jedno pravilo vredi zapamtiti - nije svaka bubuljica za ceđenje, a ona između nosa i usana gotovo nikada nije. Ponekad je najbolje da je jednostavno pustite da prođe sama.