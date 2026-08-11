Paris Hilton i njena „slatka ekipa“ uživaju na pučini.

Zvezda (45) je u ponedeljak, 10. avgusta podelila delić svog leta na jahti na Sardiniji, u Italiji, sa svojom decom – sinom Finiksom Baronom (3) i ćerkom London Merilin (2).

„Još jedno sanjivo leto na jahti sa mojom slatkom ekipom“, napisala je Hiltonova u opisu objave na Instagramu.

Hiltonova i njeni mališani su provodili vreme na pomoćnom čamcu jahte, opuštali se na platformi za kupanje i uživali na palubi.

Finiks je na prvoj fotografiji sedeo u majčinom krilu i smeškao se dok je putovao čamcem. Hiltonova je u nekoliko snimaka nosila kupaći kostim dugih rukava i crnu kapu sa natpisom ,,Trophy Wife", dok je na drugoj sedela na platformi za kupanje na jahti, noseći crni kupaći kostim sa detaljima u obliku školjki.

Hiltonova je upotpunila izgled crnom suknjom sa belim porubom, šeširom sa uzorkom i plavim patikama za plivanje. U međuvremenu, njena deca, koja su joj se pridružila u kadru, nosila su usklađene bele letnje šešire i plave kupaće kostime.

Utakmica

Njihov odmor dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je zvezda angažovala pomoć svojih mališana da predstave zvaničnu loptu za utakmicu na Svetskom prvenstvu u fudbalu između SAD-a i Turske na stadionu ,,SoFi" u Los Anđelesu 25. juna.

Ovaj trio prošao je na teren kao kapiteni stadiona kako bi postavio loptu za utakmicu, a Hiltonova je to nazvala „ikoničnim trenutkom“.

Pridružio joj se i suprug Karter Reum, a porodica je viđena kako peva nacionalnu himnu sa aut linije.

„Pravim uspomene sa svojom slatkom ekipom na Svetskom prvenstvu u fudbalu. Na koju utakmicu mislite da sledeći idemo?“, napisala je Hilton u opisu objave na Instagramu sa utakmice, prenosi People.

Bonus video: