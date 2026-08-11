Leto, vrućina, otvorite zamrzivač i posegnete za sladoledom. Ukus koji volite, lepo pakovanje, dobra cena, šta tu ima mnogo da se razmišlja? Ipak, sledeći put zastanite na nekoliko sekundi i pogledajte šta zaista piše na ambalaži.

Jer ono što izgleda kao sladoled ne mora uvek da bude klasičan mlečni sladoled. Na nekim pakovanjima sitnim slovima stoji „smrznuti desert“, a glavna razlika često se krije u masnoći od koje je napravljen.

Pogledajte šta piše na poleđini

Kod klasičnog mlečnog sladoleda važnu ulogu ima mlečna mast, odnosno masnoća koja dolazi iz mleka, pavlake ili maslaca. Ona doprinosi onom punom, kremastom ukusu zbog kojeg se dobar sladoled lepo topi u ustima.

Kod pojedinih jeftinijih smrznutih deserata deo mlečne masti zamenjuje se biljnim mastima, najčešće palminom ili kokosovom.

I upravo tu nastaje razlika koju mnogi kupci uopšte ne primete.

Zašto neki sladoled ima čudan ukus posle nekoliko zalogaja?

Sigurno vam se dogodilo da pojedete sladoled koji na prvi zalogaj deluje sasvim dobro, ali posle u ustima ostane nekakav masnjikav osećaj.

Jedan od razloga može da bude upravo vrsta masti koja je korišćena. Biljne i mlečne masti nemaju ista svojstva, pa se razlikuju i tekstura, ukus i način na koji se proizvod topi u ustima.

Naravno, biljna mast sama po sebi ne znači da je proizvod nebezbedan ili „loš“. Ali znači da možda ne kupujete ono što ste mislili da kupujete.

Ne gledajte samo cenu i sliku na kutiji

Najjednostavnije pravilo je okrenite pakovanje.

Ako želite klasičan mlečni sladoled, pogledajte naziv proizvoda i spisak sastojaka. Obratite pažnju da li se među sastojcima nalaze mleko, pavlaka i mlečna mast ili su među glavnim sastojcima navedene palmina, kokosova ili druge biljne masti.

Ne morate da budete tehnolog hrane niti da razumete svaku reč na deklaraciji. Dovoljno je da znate šta tražite.

Zato sledeći put kada stanete pred zamrzivač pun šarenih kutija, nemojte odmah uzeti onu koja najlepše izgleda ili je najjeftinija. Okrenite je i pročitajte nekoliko redova sitnih slova.

Možda ćete se iznenaditi šta ste do sada zvali sladoledom.