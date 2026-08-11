Kajli Džener je 10. avgusta napunila 29 godina, ali je neposredno pred rođendansko slavlje uspela da napravi pravu malu pometnju na društvenim mrežama. Ovoga puta nije joj bila potrebna ni glamurozna haljina ni crveni tepih, dovoljan je bio bikini i nekoliko fotografija pred ogledalom.

Najmlađa iz čuvenog klana Kardašijan-Džener pozirala je u zelenom bikiniju sa maskirnim dezenom, koji je istakao njen uzak struk i obline. Reč je o modelu iz saradnje njenog brenda Khy i Frankies Bikinis, kolekcije koja je predstavljena ovog leta.

Kajli nije mnogo komplikovala ni oko fotografija. Dugu tamnu kosu pustila je preko ramena, dok je telefon držala ispred lica, pa je praktično sva pažnja ostala na njenoj figuri i kupaćem kostimu.

Uz fotografije je kratko poručila da je u pitanju njen „omiljeni bikini“.

Leto u znaku kupaćih kostima

Ovakva izdanja kod Kajli već odavno nisu iznenađenje. Tokom leta često objavljuje fotografije u kupaćim kostimima, a ove godine za to ima i poslovni razlog. Khy je ponovo udružio snage sa Frankies Bikinis, a kolekcija „Fever Dream“ stigla je u prodaju sredinom jula. Među modelima su metalik, leopard i maskirni dezeni, kao i veoma oskudni krojevi po kojima je Kajli već prepoznatljiva.

Ipak, bikini fotografije bile su samo zagrevanje za rođendan.

Kajli je 29. rođendan proslavila u velikom stilu, na zabavi sa temom „Princess Kitty“. Sve je bilo u ružičastim tonovima, a slavljenica se pojavila u kratkoj roze lateks haljini, sa ogromnom perjanom boom i tijarom. Na slavlju su bile njene sestre Kim, Kloi i Kendal, kao i brojne prijateljice, među kojima i Hejli Biber.

Posle dve trudnoće otvoreno govorila o svom telu

Iako danas bez problema pozira u veoma izazovnim izdanjima, Kajli je ranije govorila da joj odnos prema sopstvenom telu nije uvek bio tako jednostavan. Majka je dvoje dece, ćerke Stormi, rođene 2018, i sina Era, rođenog 2022, koje je dobila sa bivšim partnerom Trevisom Skotom. Govorila je i o tome koliko ju je majčinstvo promenilo i uticalo na način na koji doživljava sebe i svoj život.

Danas je, međutim, jasno da se ne krije od objektiva. Naprotiv, kada Kajli odluči da leto provede u bikiniju, njeni milioni pratilaca to gotovo sigurno neće propustiti.