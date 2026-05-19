Ovogodišnja Coachella Valley Music and Arts Festival nije donela samo viralne modne trenutke za Instagram, već vrlo jasnu najavu trendova koji će dominirati ulicama tokom leta 2026. I dok su prethodnih godina festivali često izgledali kao takmičenje u prenaglašenim kombinacijama, ovog puta moda je otišla u potpuno drugom pravcu — manje kostima, više sofisticiranosti.

Najveće iznenađenje? Povratak boho estetike. Ali ne onog starog, prenatrpanog boho stila sa gomilom nakita, perja i teških slojeva. Novi boho izgleda čistije, luksuznije i mnogo nosivije u svakodnevnom životu.

Novi boho: romantika bez kiča

Modni magazin Vogue primetio je da su zvezde poput Lisa i Anya Taylor-Joy nosile mnogo suptilnije verzije boho stila — makrame detalje, laganu čipku, kožne čizme, antilop, vez i nežne romantične siluete.

Ključ novog boho izgleda jeste balans. Dovoljna je jedna bela haljina, kvalitetna kožna torba sa resama ili vestern čizme da cela kombinacija izgleda moderno i skupo.

Bela haljina je najvažniji komad leta

Ako postoji jedan komad koji će obeležiti sezonu, onda je to bela boho haljina. Dugi pamučni modeli sa vezom, lagane čipkaste midi haljine i široke siluete od lana izgledaju ženstveno, ali nenametljivo.

Posebno su popularni prirodni materijali — lan, pamuk, heklani detalji i prozračne tkanine koje daju utisak luksuza bez previše truda.

Takvi modeli nose se uz ravne sandale, kaubojske čizme ili velike torbe od brušene kože.

Vestern detalji su i dalje svuda

Vestern estetika ostaje jedan od najjačih trendova sezone, ali sada izgleda sofisticiranije nego ranije. Kaubojske čizme više nisu rezervisane samo za festivale — kombinuju se sa svilenim haljinama, minimalističkim kompletima i elegantnim monohromatskim kombinacijama.

Rese se pojavljuju diskretno, uglavnom na torbama, jaknama ili suknjama, dok antilop dominira aksesoarima.

Butter yellow osvaja modu leta 2026.

Pored boho estetike, modna scena ovog leta biće obojena nežnim „butter yellow” tonovima — toplom puter žutom nijansom koja izgleda elegantno, nežno i veoma luksuzno.

Ova boja već dominira kolekcijama kuća poput Chloé, Miu Miu i Jacquemus, a posebno dobro funkcioniše uz preplanuli ten i zlatni nakit.

Animal print i metalik detalji donose kontrast

Iako dominiraju prirodni tonovi i romantika, leto 2026. neće proći bez upečatljivih detalja.

Zebra print, koji je ponovo popularizovala Lizzo, vraća se na haljinama, torbama i kupaćim kostimima, dok srebrni i metalik detalji daju futuristički kontrast nežnijim kombinacijama.

Posebno je zanimljiv spoj glam i boho estetike — čipka uz metalik sandale, svilene haljine sa masivnim nakitom ili kaubojske čizme uz minimalističke krojeve.

Moda koja konačno izgleda nosivo

Najveća prednost trendova za leto 2026. jeste to što konačno deluju realno i primenljivo u svakodnevnom životu.

Umesto prenaglašenih festivalskih kombinacija, sada dominiraju komadi koje zaista možemo nositi — bela haljina, dobre čizme, kvalitetna torba, malo čipke i jedan upečatljiv detalj.

I upravo zato novi boho izgleda bolje nego ikad.