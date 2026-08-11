Jabuka možda ima novo društvo. Prema novoj studiji, jedenje jednog avokada dnevno može poboljšati marker u krvi koji je povezan sa rizikom od srčanih bolesti.

Nedavna studija, koju su vodili istraživači sa Odeljenja za nutricionističke nauke univerziteta ,,Penn State" i objavljena u časopisu Journal of Clinical Lipidology, otkrila je da je redovna konzumacija avokada povezana sa smanjenom koncentracijom čestica lipoproteina niske gustine (LDL) — proteina koji transportuju holesterol kroz telo — u krvi.

LDL čestice predstavljaju poseban faktor rizika za srčane bolesti u odnosu na LDL holesterol — takozvani „loši holesterol“. LDL holesterol kroz telo moraju da transportuju proteinske čestice. Kada ima više proteinskih čestica koje nose LDL, to povećava rizik od srčanih bolesti, čak i ako količina holesterola ostane ista. Rizik koji predstavljaju LDL čestice obično je veći kod osoba sa abdominalnom gojaznošću, navode istraživači.

„Zamislite dvoje ljudi sa istim visokim nivoom LDL holesterola“, rekla je Džanhavi Damani, postdoktorski stipendista na univerzitetu ,,Penn State" i glavni autor studije. „Osoba A nosi svoj holesterol u manjem broju većih LDL čestica, dok osoba B nosi svoj holesterol u većem broju manjih LDL čestica. Rizik od srčanih bolesti kod osobe B bio bi veći zato što je njen ukupan broj čestica veći, iako bi test njihovog LDL holesterola izgledao identično.“

To je zato što ove male čestice mogu lakše da prođu kroz zidove arterija i doprinesu nakupljanju poznatom kao plak na zidovima arterija.

Analiza

Za potrebe ove studije, istraživači su analizirali podatke prvobitno sakupljene od 786 učesnika u studiji o navikama u ishrani i avokadu ,,Habitual Diet and Avocado Trial", šestomesečnom istraživanju odraslih starijih od 25 godina. Muškarci su ispunjavali uslove ako im je obim struka bio veći od 102 centimetra, dok su žene ispunjavale uslove ako im je obim struka bio veći od 88 centimetara.

Polovini učesnika rečeno je da zadrže svoju uobičajenu ishranu i aktivnosti. Druga polovina dobijala je po jedan avokado koji je trebalo da konzumiraju svakog dana, uz instrukcije da održe svoju uobičajenu ishranu i aktivnosti.

Rezultat

Istraživači su uporedili uzorke krvi uzete na početku i na kraju studije. Utvrdili su da su nivoi LDL čestica u grupi koja je jela avokado dnevno opali za 49 nanomola po litru, što odgovara smanjenju rizika od srčanih bolesti za otprilike 4 procenta. Iako je to malo poboljšanje, Damani je istakla da je „to korak u pravom smeru“.

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