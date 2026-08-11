"Ne možeš napolje mokre kose" ili "Osuši kosu barem dva sata pre nego izađeš napolje", rečenice su s kojim smo manje više svi odrastali.

Na pitanje "zašto" obično bi dobivali odgovor: razbolećeš se, iskriviće ti se lice ili dobit ćeš upalu mozga.

Većina nas je tako, uglavnom ne razumevši zašto, to i poslušala i to prenosimo i na svoju decu. Ali zašto zapravo ne smemo napolje mokre kose, pogotovo kada je hladno, objašnjava dr Branislava Čilić.

"Često čujemo da ne ostavljamo kosu mokrom duže vreme ili da ne izlazimo mokre kose napolje jer ćemo se prehladiti. Kada je u pitanju prehlada, upala sinusa i neke druge upalne bolesti koje se povezuju s mokrom kosom onda moramo naglasiti da upala bez uzročnika upale nije moguća, dakle mora postojati bakterija, virus ili gljivica koja će upalu uzrokovati. Ako je podloga na kojoj se uzročnik razmnožava vlažna i topla to će mu pružiti dobre uslove i bolest će napredovati. Upravo to omogućavamo mokrom kosom" , objasnila je dr. Čilić.

No to nije jedina opasnost. Ona postoji i kod spavanja s mokrom kosom.

"Veća opasnost od razvoja gljivičnih infekcija vlasišta je ako se na spavanje ide mokre kose. Vlaga prodire u jastuk skupa s oljuštenim ćelijama vlasišta, te tako stvara leglo gljivica "Malassezia" kojima je vlažna okolina potrebna, a dovode do svraba posebno kod osoba koje imaju seboroični dermatitis vlasišta, kada je pojačano lučenje lojnih žlezda. Može se razviti i buđ koja takođe nije poželjna u kosi" , dodala je dr. Čilić.

"Kada govorimo o estetici onda svakako ne preporučujem ići mokre kose na spavanje jer će se mokra kosa više uplesti i zamrsiti, a i lomljivija je od suve kose te može doći do velikog gubitka delova vlasi što smanjuje gustoću kose. Sve navedeno je različito primenjivo kod različitih ljudi imajući u vidu našu različitost, navike, godine, imunitet, kvalitet kose i imamo li brižne osobe u okolini koje će reći: "Ne idi napolje mokre kose, razbolećeš se" , zaključuje dr Čilić.