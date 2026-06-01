Ovaj, nazovimo ga hibrid obuće, izgleda kao nežna, elegantna baletanka, ali ima strukturu i đon patike, što ga čini savršenim za celodnevno nošenje. Upravo zato su ga prigrlile i poznate ličnosti poput Čarliiz Teron i Nikol Kidman, koje su viđene u varijantama ovog trenda tokom svakodnevnih izlazaka u Njujorku.

Dizajneri su ovaj model prilagodili savremenom načinu života, lagani materijali, fleksibilni đonovi i prozračni gornji delovi čine ih idealnim izborom za šetnje, putovanja i obaveze po gradu. Posebno su popularne verzije sa širim prednjim delom, koje dodatno povećavaju komfor i odgovaraju različitim oblicima stopala. Trend dolazi u više varijanti: od minimalističkih belih modela koji podsećaju na klasične patike, preko čipkastih i satenskih verzija koje unose dozu romantike, pa sve do modernih mrežastih dizajna savršenih za leto. Tu su i modeli sa otvorenom petom ili Mary Jane kaišem, koji dodatno naglašavaju baletansku estetiku.

Velika prednost ovog trenda je i dostupnost, dok neki dizajnerski komadi dosežu više cene, slični modeli mogu se pronaći već od oko 3.500 dinara, što ih čini pristupačnim široj publici.

Patike-baletanke su savršen dokaz da moda sve više ide ka spoju estetike i funkcionalnosti, pa nije iznenađenje što su postale jedan od najtraženijih modela obuće sezone.