Crno bele pruge koje podsećaju na zebru unose dinamiku u svaki stajling, a modni stručnjaci napominju da su modeli obuće sa ovim uzorkom među najtraženijim komadima za tople dane.

Trend sa bogatom modnom istorijom

Iako se danas često viđa na društvenim mrežama i modnim pistama širom sveta, zebra print nije novost. Popularnost je stekao još šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka, kada je bio simbol smelog izražavanja i glamuroznog stila.

Tokom osamdesetih godina postao je sastavni deo odvažnih modnih kombinacija, a kasnije se više puta vraćao na velika vrata, svaki put u modernijem izdanju.

Obuća sa zebra printom postala je apsolutni hit. Dok su se ranijih sezona ovakvi dezeni najčešće viđali na torbama, maramama i drugim modnim dodacima, ovog leta glavnu ulogu preuzima obuća.

Balerinke, patike, sandale i cipele sa zebra printom omiljeni su izbor žena koje žele da i najjednostavnijoj kombinaciji dodaju dozu karaktera. Dovoljno je da ih uparite sa jednobojnim komadima i ceo outfit dobija potpuno novu energiju.

Zašto je baš ovaj dezen tako popularan među svima?

Jedna od najvećih prednosti zebra printa je njegova prilagodljivost. Iako deluje efektno i privlači pažnju, zahvaljujući kombinaciji crne i bele boje lako se uklapa u različite stilove i modne pravce.

Može se nositi uz farmerke i lanene komplete tokom dana, ali i uz elegantnije kombinacije za večernje prilike.

Zbog toga modni stručnjaci smatraju da je obuća sa ovim dezenom jedan od najisplativijih trendova sezone.

Ako je suditi po modnim pistama i ulicama svetskih metropola, zebra print će ovog leta biti mnogo više od prolaznog trenda i postaće detalj koji dominira najzapaženijim stajlinzima.

Video: