Žene nižeg rasta pri izboru garderobe treba da vode računa o svojoj građi i obliku tela, umesto da bez razmišljanja prate modne trendove. Najbolje je da biraju ono što odgovara njihovoj figuri. Uz pravi izbor odevnih komada mogu postići željeni izgled, ali postoje i oni koje bi trebalo da izbegavaju.

Duge farmerke

Kupovina farmerki može biti izazov za devojke nižeg rasta. Iako su trenutno popularni široki i veoma dugi modeli, važno je prilagoditi ih sopstvenoj građi. Najbolje je skratiti ih na dužinu koja vam odgovara. Takođe, treba izbegavati previše široke krojeve jer mogu narušiti proporcije i neće vam laskati.

Široke haljine

Preterano široke haljine nisu najbolji izbor jer mogu sakriti liniju tela i stvoriti utisak da vas odeća prekriva. Mnogo bolja opcija su modeli koji prate siluetu i ističu figuru. Haljine sa izrezom na nozi dodatno mogu vizuelno izdužiti noge.

Torbice

Predimenzionisane torbe mogu učiniti da delujete niže nego što jeste, pa je bolji izbor model manjih dimenzija koji će ujedno dodati i notu elegancije.

