Konzumacija samo jednog avokada dnevno mogla bi pomoći u smanjenju naglih skokova šećera u krvi te potencijalno smanjiti rizik od hroničnih bolesti, uključujući dijabetes i određene vrste raka. Pokazalo je to novo istraživanje objavljeno u časopisu Current Developments in Nutrition, u kojem je utvrđeno da su osobe koje su svakodnevno jele avokado imale znatno niže glikemijsko opterećenje ishrane.

Glikemijsko opterećenje pokazuje koliko određena namirnica utiče na nivo šećera u krvi, uzimajući u obzir i vrstu i količinu unesenih ugljenih hidrata. Ranije studije već su povezale ishranu s nižim glikemijskim opterećenjem sa smanjenim rizikom od dijabetesa tipa 2, nekih vrsta raka i nižom ukupnom smrtnošću, piše Express.co.uk.

Analizirani podaci skoro hiljadu odraslih

Naučnici su analizirali podatke 961 odrasle osobe koje su učestvovale u šestomesečnoj studiji Habitual Diet and Avocado Trial. Ispitanci, svi stariji od 25 godina i s povećanim opsegom struka, bili su podeljeni u dve grupe. Jedna grupa je trebala svakodnevno jesti jedan veliki avokado, dok je kontrolna grupa nastavila s uobičajenom ishranom i smela je pojesti najviše dva avokada mesečno.

Osim tog uslova, od ispitanika se tražilo da tokom istraživanja zadrže svoje uobičajene prehrambene navike i način života. Kako bi procenili njihovu ishranu, istraživači su prikupljali podatke pomoću tri odvojena 24-satna prisećanja ishrane te su izračunali prosečne vrednosti glikemijskog indeksa i glikemijskog opterećenja za svakog ispitanika.

Visok udeo vlakana i zdravih masti

Rezultati su pokazali da su osobe koje su svakodnevno jele avokado imale značajno niže glikemijsko opterećenje ishrane u poređenju s kontrolnom grupom. Stručnjaci smatraju da se ti nalazi mogu objasniti specifičnim nutritivnim profilom avokada.

Istraživači veruju da je učinak delimično posledica visokog udela vlakana i zdravih masti. Vlakna usporavaju varenje i pomažu u regulaciji šećera u krvi, dok mononezasićene masti mogu pridoneti boljem metaboličkom zdravlju.

Emili Lanc, doktorka nauke i nutricionista na UTMB-u koja nije učestvovala u istraživanju, primetila je kako je "konzumacija jednog avokada dnevno smanjila ukupno glikemijsko opterećenje" ishrane ispitanika. Slično mišljenje deli i registrovana dijetetičarka Karen Z. Berg.

"Avokado je namirnica bogata hranljivim materijama i ima brojne zdravstvene prednosti. Sadrži dosta kalorija, mononezasićenih masti i vlakana. Avokado je vrlo zasitan pa, kada ga ljudi jedu više, verovatno unose manje druge hrane koja možda nije toliko zdrava. To bi mogao biti razlog zašto je ova studija imala tako pozitivne rezultate", izjavila je za Medical News Today.

Ograničenja studije

Uprkos ohrabrujućim nalazima, istraživači upozoravaju da se iz njih ne bi trebali izvlačiti preširoki zaključci. Uzorak ispitanika nije bio u potpunosti reprezentativan za opštu populaciju: otprilike 73 % ispitanika bile su žene, oko polovinu bili su belci, a svi su imali prekomernu telesnu težinu ili gojaznost.

Studija se takođe oslanjala na podatke o ishrani koje su ispitanici sami prijavljivali, što je metoda podložna greškama u pamćenju i netačnstima. Osim toga, istraživanje je finansirao Hass Avocado Board, no autori su naveli da ta organizacija nije imala nikakvu ulogu u prikupljanju podataka, analizi ili pripremi rukopisa.

Lanc je takođe naglasila da dokazi koji povezuju ishranu s niskim glikemijskim opterećenjem i dugoročne zdravstvene ishode još nisu dovoljno čvrsti da bi opravdali njeno uključivanje u nacionalne prehrambene smernice.

Avokado kao deo uravnotežene ishrane

Stručnjaci za ishranu stoga preporučuju da se avokado uključi u uravnoteženu ishranu, a ne da se promatra kao samostalno rešenje za prevenciju bolesti. Svima koji razmišljaju o povećanju unosa avokada savetuje se da se konsultuju s registrovanim dijetetičarom ili zdravstvenim stručnjakom kako bi bili sigurni da se ta namirnica uklapa u njihove prehrambene potrebe i zdravstvene ciljeve.