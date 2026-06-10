Iako se često smatra da su za ovakva oštećenja odgovorne bolesti ili štetočine, pravi uzrok je najčešće drugačiji. Pucanje plodova uglavnom je prirodna reakcija paradajza na nagle promene u količini vlage u zemljištu. Kada biljka posle sušnog perioda odjednom dobije veću količinu vode, plodovi brzo upijaju vlagu i šire se, dok se njihova pokožica ne može dovoljno brzo prilagoditi tom naglom rastu. Zbog toga dolazi do pojave pukotina, naročito pred berbu, kada su plodovi najosetljiviji.
Pukotine mogu imati različit oblik. Kod nekih plodova javljaju se kružne raseline oko drške, dok se kod drugih pojavljuju uzdužne pukotine koje se protežu od vrha ka dnu. Ponekad su oštećenja površinska i zahvataju samo pokožicu, pa unutrašnjost ostaje zaštićena. Međutim, kada su pukotine dublje, unutrašnji deo ploda dolazi u kontakt sa vazduhom, vlagom i mikroorganizmima iz okoline, što ubrzava njegovo propadanje.
Zbog toga je važno redovno pregledati biljke i odmah ubrati svaki plod na kome se primete oštećenja. Ako je unutrašnjost zdrava i neoštećena, paradajz se može bez problema koristiti za pripremu salata, sosova, sokova ili drugih jela.
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