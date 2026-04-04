Pres turneja za film ,,The Devil Wears Prada 2" (srp. ,,Đavo nosi Pradu 2") je počela i nesumnjivo je da ćemo u narednim nedeljama pažljivo pratiti sva modna izdanja glavnih junakinja. Meril Strip je u velikom stilu ponovo otvorila ovu modnu priču tokom poseti Njujorka.
Meril - koja u filmu tumači ulogu urednice magazina ,,Runway", Mirande Pristli - u gradu koji nikada ne spava demonstrirala je stajling koji savršeno oslikava njen modni alter ego. Glumica je prošetala u upečatljivoj bluzi sa leopard dezenom, koju je stilizovala sa crnim krojenim pantalonama.
Torba u fokusu
Celokupan izgled potpisuje modna kuća ,,Givenchy". Međutim, posebnu pažnju je, ipak, privukla njena torba.
Reč je o modelu Hadson brenda ,,DeMellier" iz Londona. Iako njena cena iznosi nekoliko stotina, a ne hiljada, ovu torbu obožavaju i nose brojne svetske zvezde.
Ovaj model, koji podseća na estetiku ,,Hermes Birkin", sada joj ozbiljno parira. Kejt Midlton je viđena sa mini verzijom u braon antilopu, a među obožavateljkama je i glumica Kristen Bel.
Njena elegantna, ali prostrana crna torba ima kožni kaiš preko prednjeg dela, luksuzne zlatne detalje i diskretno istaknut logo pri dnu. Ona je oličenje estetike tihog luksuza i lako podiže svaku kombinaciju - od jednostavnih farmerki za vikend do ozbiljnijih sakoa i pantalona.
Naočare
Miranda Pristli nikada ne bi bila to što jeste bez svojih naočara za sunce - a ni Meril. Iako su trenutno najaktuelniji veliki modeli naočara, glumica se ipak odlučila za mačkasti model koji odiše elegancijom i glamurom, prenosi Elle.
