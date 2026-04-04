Meril - koja u filmu tumači ulogu urednice magazina ,,Runway", Mirande Pristli - u gradu koji nikada ne spava demonstrirala je stajling koji savršeno oslikava njen modni alter ego. Glumica je prošetala u upečatljivoj bluzi sa leopard dezenom, koju je stilizovala sa crnim krojenim pantalonama.

Celokupan izgled potpisuje modna kuća ,,Givenchy". Međutim, posebnu pažnju je, ipak, privukla njena torba.

Reč je o modelu Hadson brenda ,,DeMellier" iz Londona. Iako njena cena iznosi nekoliko stotina, a ne hiljada, ovu torbu obožavaju i nose brojne svetske zvezde.

Ovaj model, koji podseća na estetiku ,,Hermes Birkin", sada joj ozbiljno parira. Kejt Midlton je viđena sa mini verzijom u braon antilopu, a među obožavateljkama je i glumica Kristen Bel.