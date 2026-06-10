Zgodni tata važi za najpoželjnijeg oca u školi. Zbog njega sve mame dolaze po decu, nije im teško. Ali ne samo mame, nego i tetke, strine, ujne, babe!

Mario je bio jedan od najvećih zavodnika britanskog rijalitija „Towie“, poznat po šarmu i uspehu kod žena. Mario Falkone je još sa 24 godine priznao da je bio sa više od 500 žena, ali danas vodi potpuno drugačiji život i posvećen je porodici.

Kako prenose britanski mediji, Mario se 2022. godine oženio suprugom Beki, sa kojom ima dvoje dece, šestogodišnjeg Parkera Džaksa i dvogodišnju Kali Ru.

Ipak, očinstvo nije uticalo na njegovu želju da izgleda besprekorno. Naprotiv, Mario je odlučan da zadrži reputaciju najzgodnijeg oca koji dolazi po dete ispred škole.

Od 2024. je radio više tretmana za podmlađivanje i ulepšavanje i sada izgleda lepše i mlađe.

Danas ga prijatelji i poznanici u šali nazivaju najzgodnijim tatom u školi, a pojedini tvrde da mnoge mame jedva čekaju da dođu po dete kako bi ga videle i proćaskale s njim.

Iako ga danas svi znaju kao brižnog supruga i oca dvoje dece, Mario Falkone nekada je bio jedan od najpoznatijih britanskih zavodnika koji je punio tabloide zbog burnog ljubavnog života, a danas kaže da mu je porodica najveći prioritet.

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