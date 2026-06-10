Majka iz Irske, koja je napisala pesmu inspirisanu svojim malim sinom, ostala je zatečena kada je saznala da će joj se to delo vratiti u život njenog deteta mnogo godina kasnije.

Emili Kalen je bila iznenađena kada joj je njen petnaestogodišnji sin Li rekao da se pesma koju je o njemu napisala sedam godina ranije našla na testu iz engleskog jezika u njegovoj srednjoj školi, prenose BBC i The Irish Times.

„Imao je veliki osmeh na licu i pomislila sam: ‘Odlično, sigurno je zapamtio neke Šekspirove citate’“, rekla je Kalenova, koja je rezidentni pesnik na Univerzitetu u Limeriku za ,,BBC".

„Rekao mi je: ‘Nećeš verovati, mama — pesma koju si napisala o meni našla se na testu’“, ispričala je o svom sinu Liju, učeniku srednje škole ,,Coláiste Éinde" u Galveju, u Irskoj.

Emotivna pozadina

Kalenova je 2019. godine napisala pesmu pod naslovom „Envoi in Chalk“, a prvi put je objavljena kao „pesma nedelje“ u listu ,,The Irish Times" u decembru iste godine, navodi ovaj medij.

Kalenova je pesmu napisala tokom teškog perioda u svom životu, kada joj je majka bila u bolnici. Inspiracija joj je došla kada je videla svog sina, tada osmogodišnjaka, kako kredom po trotoaru piše: „Svet je sjajan“.

„Ta poruka mi je potpuno popravila dan“, rekla je Kalen. „Bila mi je tačno ono što mi je trebalo da me podseti da svuda oko mene postoji lepota i mnogo čuda u svakodnevici. I pesma je jednostavno nastala sama od sebe. Bukvalno se sama napisala.“

Potpuno iznenađenje

Kalenova nikada nije mogla da zamisli da će se njena pesma godinama kasnije naći u školskom testu.

„Pomislila sam: ‘Da li se ovo stvarno dešava? Moj rođeni petnaestogodišnji sin odgovara na pitanja o pesmi koju sam ja napisala?’“, rekla je. „Bila sam prilično emotivna… bila sam u stanju prijatnog šoka. To je bio sinhronicitet koja se dešava jednom u životu.“

Kalenova je ispričala i da je njen sin doneo „mudru odluku“ da na pitanja iz ispita odgovara u trećem licu, pretpostavljajući da nastavnici ne bi poverovali da on zaista piše o sebi kao o subjektu pesme.

,,Divna slučajnost"

Zamenik direktora škole ,,Coláiste Éinde, Šejmus Keli", je rekao za ,,The Irish Times" da je pesma koja se našla na Lijevom testu bila „divna slučajnost“.

„Poruka koju je Li napisao kredom na trotoaru i poruka pesme su veoma pozitivne i afirmativne za život — to je pogled na svet jednog mladog dečaka koji nas sve razveseljava i podiže“, rekao je on.

Kalenova je rekla da je njena pesma, objavljena u njenoj trećoj zbirci poezije ,,Conditional Perfect", danas još emotivnija, posebno nakon smrti njene majke.

„Mislim da se stvari odvijaju u ciklusima“, rekla je. „Moramo da se podsećamo na darove koje život jeste i na čuda koja nas okružuju u obilju, čak i usred tame i teških trenutaka.“

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