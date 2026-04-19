Modni trendovi za 2026. godinu donose veliku promenu kada je reč o farmerkama. Široki i „baggy“ modeli, koji su dominirali prethodnih sezona, odlaze u drugi plan, a na njihovo mesto dolazi elegantniji i svedeniji stil.

U centru pažnje nalaze se farmerke cigaret kroja, koje ponovo osvajaju modne piste i ulice.

Zašto su cigaret farmerke ponovo hit

Ovaj model karakteriše ravan ili blago sužen kroj koji prati liniju noge, bez preteranog stezanja. Za razliku od "skinny" farmerki, pruža veću udobnost, ali zadržava oblik i eleganciju. Dužina do članka dodatno naglašava noge i daje sofisticiran izgled, zbog čega su ove farmerke odličan izbor za različite prilike.

Efekat koji svaka žena želi

Jedna od najvećih prednosti ovog modela je vizuelni efekat. Cigaret farmerke izdužuju figuru i čine da silueta izgleda vitkije i skladnije. Zbog toga ih stilisti preporučuju kao univerzalan komad koji pristaje gotovo svakom tipu građe.

Kako ih kombinovati

Ove farmerke se lako uklapaju u različite stilove. Mogu se nositi uz jednostavnu majicu za svakodnevni izgled, ali i uz sako ili košulju za elegantnije prilike. Posebno dobro izgledaju uz obuću koja otkriva članak, poput baletanki ili cipela sa niskom potpeticom, jer dodatno naglašavaju liniju noge.

