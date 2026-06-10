Keti Bejts je sve opuštenija kako se približava još jedna godina života.

Dobitnica Oskara je uoči svog 78. rođendana, koji će proslaviti 28. juna govorila o svom pogledu na život tokom intervjua za magazin People na događaju posvećenom seriji „Matlock“, održanom u Los Anđelesu 3. juna.

„Ponekad primetim da, u ovim godinama, jednostavno odlučim da se malo smirim“, rekla je Bejtsova. „Zastanem na trenutak i zapitam se: ‘Da li je ovo nešto što ja moram da rešim? Da li je ovo moj problem?’ Ako nije, jednostavno se povučem i pustim da stvari idu svojim tokom.“

Dodala je da danas život doživljava mnogo jednostavnijim nego ranije.

„Počinjem da mislim da je život mnogo lakši nego što sam mislila da će biti. Mnogo loših stvari se dešava u svetu, ali ja samo moram da se usredsredim na jednu ili dve stvari koje treba da uradim“, rekla je glumica.

Rođendan

Bejtsova, koja je prošle godine svoj rođendan obeležila prvim specijalnim „Rođendanskim pozdravom“ televizijske mreže ,,CBS", otkrila je i da još ne zna kako će proslaviti ovogodišnji rođendan, iako joj u posetu dolazi najbolja prijateljica.

„Henri stalno pokušava da me uvuče u nevolje, ali videćemo“, rekla je Bejtsova kroz smeh o svom kolegi iz serije „Matlock“, Henriju Hejberu. „Moram da pazim na tog čoveka.“

Dodala je da za sada nema velike planove.

„Ostaću ovde i uživati u miru. Nadam se da ću ovog leta uspeti da uzmem malo slobodnog vremena“, rekla je glumica.

Serija

Bejtsova je od oktobra ponovo igrala glavnu ulogu u uzbudljivoj drugoj sezoni serije „Matlock“, tumačeći advokaticu Meti Metlok.

Finale sezone donelo je šokantne obrte, jer su Meti i Olimpija, koju u CBS-ovoj pravničkoj drami igra Skaj P. Maršal, napustile prestižnu advokatsku firmu Džejkobson Mur kako bi pokrenule sopstvenu kancelariju.

„Ponekad mislim da Dženi Snajder Urman osmisli okvirnu priču, pa uglavnom znate šta će se dogoditi, ali to zaista ne doživite dok ne prođete kroz samo snimanje“, rekla je Bejtsova. „Zato je bilo prilično zanimljivo gledati kako se sve odvija i kako se stvari naglo menjaju.“

Nastavak

Iako je finale ostavilo brojna pitanja bez odgovora, fanovi neće morati dugo da čekaju na nastavak priče. ,,CBS" je još u januaru objavio da je serija „Matlock“ obnovljena za treću sezonu, čije je emitovanje planirano za 2027. godinu.

Voditeljka i glavna scenaristkinja serije „Matlock“, Dženi Snajder Urman (50) je u intervjuu za Deadline otkrila da će treća sezona sadržati vremenski skok, pa će se radnja nastaviti „šest meseci do godinu dana“ nakon događaja iz druge sezone.

Bejtsova je rekla da je „radoznala“ da otkrije šta donosi nastavak serije.

„Ona je toliko uzbuđena. Zaista je oduševljena načinom na koji su uspeli da povežu sve delove priče“, rekla je Bejts o Dženi Snajder Urman.

„Rešili su sve probleme u zapletu i veoma je uzbuđena zbog svega što sledi. Kada je vidim tako punu energije i entuzijazma, to me zaista usrećuje“, dodala je glumica.

Finale

Urmanova je u aprilu govorila o finalu druge sezone i nagovestila šta publika može da očekuje u nastavku tokom intervjua za magazin ,,People".

Kako je objasnila, „sjajan je osećaj doći do kraja ovog poglavlja i konačno ispuniti očekivanja publike za sve ono što smo postavljali tokom prethodnih sezona“.

„Dve godine smo gradili i logičku i emotivnu strukturu priče kako bismo stigli do ove tačke“, rekla je. „Zaista smo želeli da gledaocima pružimo zadovoljstvo i da seriju usmerimo u potpuno novom pravcu tokom treće sezone.“

Dodala je da ih sada čeka novi kreativni izazov.

„Moramo da osmislimo potpuno novu misteriju. Zato ću imati dug i temeljit period priprema sa scenaristima kako bismo sve uradili na pravi način“, rekla je Urmanova.

Prve dve sezone serije „Matlock“ dostupne su za gledanje na platformi ,,Paramount+".

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