Ako postoji narod koji žestoko brani svoj nacionalni specijalitet, onda su to Bosanci kada je burek u pitanju i Italijani kada se povede priča o pici. Dok će vam u Bosni reći da je burek samo sa mesom i nikako drugačije, Italijani imaju čitav niz pravila o tome kako prava pica treba da izgleda, kakvo testo mora da bude i šta nikako ne sme da se nađe na njoj.

Upravo zato je mnogima bilo zanimljivo da vide reakciju jedne Italijanke koja je tokom posete Srbiji probala picu u Vladičinom Hanu. Snimak je na TikToku objavila naša devojka Lana Stojković koja ju je povela u lokalnu piceriju.

Kada je Italijanka uzela prvi zalogaj, usledile su grimase koje su mnoge zbunile. Na trenutak je delovalo kao da nije oduševljena onim što je probala. Pogledi, podignute obrve i pomalo neodlučan izraz lica naveli su brojne gledaoce da pomisle kako srpska pica nije prošla test. Međutim, kako je nastavila da jede, situacija se potpuno promenila. Nakon nekoliko zalogaja na njenom licu pojavio se osmeh, a ubrzo je počela da klima glavom u znak odobravanja. Na kraju je bilo jasno da joj se pica dopala mnogo više nego što je to izgledalo na samom početku.

U komentarima su se odmah javili korisnici iz Srbije i regiona. Jedni su se šalili da je Italijanka pokušavala da sakrije koliko joj se dopada, dok su drugi tvrdili da je upravo takva reakcija najbolji dokaz da je bila prijatno iznenađena.

Video je brzo počeo da se deli društvenim mrežama, a mnogi su poručili da bi Italijanka trebalo da nastavi gastronomsko putovanje kroz Srbiju i proba pljeskavicu, burek, roštilj i druga jela po kojima je naša kuhinja poznata.

Jedno je sigurno, ako je suditi po njenoj konačnoj reakciji, pica iz Srbije uspela je da osvoji i gošću iz zemlje koja se smatra njenom postojbinom.