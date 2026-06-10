Možda ste ih primetili nakon letnjeg odmora, ili pak nakon što ste “uštipnuli” onu upornu bubuljicu – male, tamne mrlje koje jednostavno ne žele nestati.

Hiperpigmentacija je rezultat prekomerne proizvodnje melanina, pigmenta koji našoj koži daje boju. Kada koža pretrpi stres – bilo od UV zraka, upale, povrede ili hormona – melanociti (ćelije koje proizvode melanin) počinju raditi prekovremeno. Rezultat? Fleke, diskoloracija i neujednačen ten.

Najčešći krivci prema stručnjacima:

Sunce – neprikosnoveni broj 1: UV zraci podstiču proizvodnju melanina, a na nezaštićenim mestima brzo nastaju tamnije mrlje.

Upalna stanja kože: Akne, ekcemi, pa čak i iritacije od kozmetike, mogu ostaviti “senku” i nakon što se upala povuče.

Mehanička oštećenja: Brijanje, čupanje obrva ili depilacija voskom – sve to može izazvati lokalizovanu pigmentaciju.

Hormonalne promene: Melazma, poznata i kao “maska trudnoće”, javlja se zbog estrogena i progesterona, a pogoršava je sunce.

Alergije i iritacije: Stalno trljanje nosa ili očiju, posebno kod osetljive kože, može izazvati stvaranje mrlja.

Može li se hiperpigmentacija sprečiti?

Dobra vest – u mnogim slučajevima, da. Loša vest – zahteva disciplinu i doslednost. Evo šta dermatolozi preporučuju:

- SPF je vaš najbolji prijatelj: Bez kreme sa zaštitnim faktorom 30+ nema priče. UV zaštita je ključna čak i zimi ili kada ste u kancelariji pored prozora.

- Negujte kožnu barijeru: Oštećena barijera znači više upala, a time i više pigmentacije. Koristite blage umivalice i hidratantne kreme bogate ceramidima.

- Uvedite “anti-spot” sastojke: Vitamin C, niacinamid, alfa arbutin, azelaična kiselina i traneksamična kiselina – ovo su superjunaci protiv fleka.

- Piling s merom: Kiseline poput glikolne ili mlečne pomažu ukloniti odumrle ćelije koje “drže” pigment na površini.

- Razmotrite profesionalne tretmane: Hemijski piling, mikroneedling ili laseri mogu ubrzati proces, ali isključivo kod stručnjaka.

Zašto su serumi “tajno oružje” protiv fleka

Serumi su koncentrisani kokteli aktivnih sastojaka u laganoj teksturi koja omogućuje dublje prodiranje u kožu. Stručnjakinja Dija Ajodel ističe da je ključno odabrati kombinaciju sastojaka koja deluje na pigment iz različitih uglova – od blokiranja njegove proizvodnje do ubrzavanja ćelijske obnove.

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