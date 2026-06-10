Možda ste ih primetili nakon letnjeg odmora, ili pak nakon što ste “uštipnuli” onu upornu bubuljicu – male, tamne mrlje koje jednostavno ne žele nestati.
Hiperpigmentacija je rezultat prekomerne proizvodnje melanina, pigmenta koji našoj koži daje boju. Kada koža pretrpi stres – bilo od UV zraka, upale, povrede ili hormona – melanociti (ćelije koje proizvode melanin) počinju raditi prekovremeno. Rezultat? Fleke, diskoloracija i neujednačen ten.
Najčešći krivci prema stručnjacima:
Sunce – neprikosnoveni broj 1: UV zraci podstiču proizvodnju melanina, a na nezaštićenim mestima brzo nastaju tamnije mrlje.
Upalna stanja kože: Akne, ekcemi, pa čak i iritacije od kozmetike, mogu ostaviti “senku” i nakon što se upala povuče.
Mehanička oštećenja: Brijanje, čupanje obrva ili depilacija voskom – sve to može izazvati lokalizovanu pigmentaciju.
Hormonalne promene: Melazma, poznata i kao “maska trudnoće”, javlja se zbog estrogena i progesterona, a pogoršava je sunce.
Alergije i iritacije: Stalno trljanje nosa ili očiju, posebno kod osetljive kože, može izazvati stvaranje mrlja.
Može li se hiperpigmentacija sprečiti?
Dobra vest – u mnogim slučajevima, da. Loša vest – zahteva disciplinu i doslednost. Evo šta dermatolozi preporučuju:
- SPF je vaš najbolji prijatelj: Bez kreme sa zaštitnim faktorom 30+ nema priče. UV zaštita je ključna čak i zimi ili kada ste u kancelariji pored prozora.
- Negujte kožnu barijeru: Oštećena barijera znači više upala, a time i više pigmentacije. Koristite blage umivalice i hidratantne kreme bogate ceramidima.
- Uvedite “anti-spot” sastojke: Vitamin C, niacinamid, alfa arbutin, azelaična kiselina i traneksamična kiselina – ovo su superjunaci protiv fleka.
- Piling s merom: Kiseline poput glikolne ili mlečne pomažu ukloniti odumrle ćelije koje “drže” pigment na površini.
- Razmotrite profesionalne tretmane: Hemijski piling, mikroneedling ili laseri mogu ubrzati proces, ali isključivo kod stručnjaka.
Zašto su serumi “tajno oružje” protiv fleka
Serumi su koncentrisani kokteli aktivnih sastojaka u laganoj teksturi koja omogućuje dublje prodiranje u kožu. Stručnjakinja Dija Ajodel ističe da je ključno odabrati kombinaciju sastojaka koja deluje na pigment iz različitih uglova – od blokiranja njegove proizvodnje do ubrzavanja ćelijske obnove.
Preporučeni sastojci:
- Heksilrezorcinol – inhibira enzime uključene u sintezu melanina.
- Vitamin C – antioksidans koji posvetljuje ten i štiti od daljnjeg oštećenja.
- Alfa arbutin i kojična kiselina – poznati po snažnom učinku na izbeljivanje fleka.
- Ekstrakt sladića – prirodni posvetljivač s umirujućim delovanjem.
- Retinoidi – potstiču obnavljanje ćelija i ravnomerno raspoređuju pigment.
Koliko dugo treba čekati rezultate?
Ovo je možda najfrustrirajući deo – proces traje. Dermatološkinja dr. Vanita Ratan objašnjava da sveža pigmentacija (npr. od akni) može izbledeti za nekoliko nedelja do par meseci uz pravilnu negu. Hronična pigmentacija (npr. melazma) zahteva 6–9 meseci doslednog tretmana i stalnu zaštitu od UV zračenja.
Drugim rečima – ne odustajte nakon dve nedelje. Kontinuitet je presudan, a svaka preskočena krema sa SPF-om znači korak unazad.
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