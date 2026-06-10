Pevačica Josipa Lisac pokazuje da prava ljubav ne poznaje vreme. Čak ni tri decenije nakon što ju je napustio Karlo Metikoš, čovek kojem je posvetila srce, ona nije pomislila na drugog. Njena odanost i danas inspiriše generacije.

Na svom poslednjem nastupu u Beogradu, Josipa je održala koncert pred punom dvoranom i posvetila ga kultnom albumu Dnevnik jedne ljubavi, starom pola veka. Za neupućene, ovaj album nastao je 1973. godine kao rezultat njihove ljubavi, koju su Josipa i Karlo započeli dve godine ranije.





Iako Karlo odavno nije među živima, Josipa mu i danas posvećuje svaku notu i svaki stih. Pisma, misli, koncerti – sve odiše njegovim duhom. „Nisam nikada pomislila na drugog, jer mi je srce puno i u njega više ništa ne može da stane“, priznala je jednom.

Njihova priča počela je 1971. godine, kada je Karlo, tada svetski poznat kao Met Kolins, gradio karijeru, putovao svetom i imao armiju obožavateljki. Josipa je tek ulazila u dvadesete i gradila svoj put kao jugoslovenska rokenrol diva. Sudbonosni susret dogodio se u Petrinji. „Kad smo se pogledi sreli — kao u priči — od tada se više nismo rastajali“, prisećao se Karlo.

Josipa nikada nije želela brak s Karlom. „U braku se gubi identitet, ne bih mogla da podnesem da me iko nazove svojom ženom… Za Karla nikad nisam bila njegova žena, samo Josipa“, govorila je.

Njihova ljubav nije bila obična. Putovali su svetom, uživali u luksuzu, ali nikada nisu izgubili poštovanje jedno prema drugom. „Nikada nismo jedno drugome opsovali ili zalupili vratima. Sve smo rešavali razgovorom, podržavali smo se i podizali jedno drugo“, isticala je pevačica.



Priča je trajala 21 godinu, dok je Karlo iznenada preminuo 10. decembra 1991. u 51. godini. Njegov gubitak bio je za Josipu nenadoknadiv. „Gubitak najveće ljubavi mog života bio je najteži trenutak… Ali snaga naše ljubavi dala mi je dodatnu snagu da nastavim dalje. I evo, još sam tu“, rekla je za „Avaz“.

Čak i posle 34 godine od njegove smrti, Josipa Lisac pokazuje da prava ljubav ne umire – ona živi kroz muziku, uspomene i sećanja, i ostaje večna inspiracija svima koji veruju u ljubav bez granica.