Džejk Bon Džovi je podelio je mišljenja fanova nakon što je svojoj supruzi, Mili Bobi Braun, dao kontroverzan novi nadimak.

Par poznatih ličnosti se tajno venčao 2024. godine u vili ,,Cetinale", luksuznom baroknom imanju iz 17. veka u Toskani u Italiji, dve godine nakon što je prijateljstvo koje su započeli na društvenim mrežama preraslo u nešto dublje.

Braunova (22) je u avgustu prošle godine objavila da su ona i njen suprug dobili devojčicu.

„Ovog leta smo usvojili našu preslatku devojčicu“, napisala je tada na Instagramu. „Neizmerno smo uzbuđeni što ulazimo u ovo prelepo novo poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti.“

„I onda nas je bilo troje. Ljubav, Mili i Džejk Bon Džovi.“

Američki glumac je u utorak, 9. juna pokazao podršku svojoj supruzi tako što je ponovo podelio promotivnu objavu koju je Braunova objavila na svom Instagramu, u okviru svoje objave na Instagramu, prenosi Tyla.

Glumica je promovisala najnoviji dodatak svojoj popularnoj kozmetičkoj liniji, obučena u šik haljinu u stilu šezdesetih sa odgovarajućim kaišem.

Bon Džovi je u znak podrške u svojoj objavi napisao jednostavno: „Bebi mama!“

,,Hladan tuš"

Međutim, njegov najnoviji nadimak za Braunovu nije naišao na dobar prijem kod dela korisnika društvenih mreža.

Mnogi su ga oštro kritikovali, tvrdeći da izraz „bebi mama“ nije prikladan za zvezdu, s obzirom na to da nije sama nosila dete.

„Šta si, do đavola, upravo nazvao?“, upitao je jedan korisnik platforme Iks.

„Ponašaju se kao da se nisu venčali i zajedno dogovorili da usvoje ćerku, on je nikada nije ni učinio trudnom“, dodao je jedan korisnik o Bonđoviju. „On je bukvalno najdetinjastiji čovek na svetu, stvarno mi je žao nje.“

Treći je napisao: „Zamislite da vas muž ovako objavljuje… Mili, devojko…“

„…to mu je ŽENA. šta, do đavola“, reagovao je četvrti.

Podrška

Ipak, drugi su branili mladi par, ističući da Braunovu tehnički jeste „mama“ Bon Džovijevog „deteta“.

„Usvojili su dete. Oboje imaju starateljstvo… tako da je ona praktično njegova ‘bebi mama’. Zašto ste svi toliko besni?“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je apelovao: „Ljudi, stvarno treba da se smirite, ovo već postaje neprijatno.“

„Pa ona jeste njegova ‘bebi mama’… nije to neka velika stvar, brate“, nastavio je treći korisnik.

Četvrti se složio: „Oni dele starateljstvo nad usvojenim detetom, tako da je ona njegova ‘bebi mama’, a svi koji se u komentarima uzrujavaju treba da se opuste.“

Majčinstvo

Braunova je nedavno govorila o majčinstvu tokom razgovora sa ,,UNICEF"-om, rekavši: „Ljudi kažu da vole svoju decu. Ja ne mogu — ne razumem kako toliko toga stane u moje srce. Taj osećaj je preplavljujući. Jednostavno je neshvatljiv.“

Dodala je da je odgajanje ćerke „velika odgovornost“, uz objašnjenje:

„Samo pokušavam da naučim što više mogu i da to prenesem u njen život, kako bi znala za ništa drugo osim da žene podržavaju žene, ili da žene uspevaju, postižu svoje snove i žive u svetu i grade svet za nju koji nije nerealan, ali postavlja standard da zna da ne treba da pristaje na bilo šta manje.“

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