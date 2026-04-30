Sve veći broj mladih oboljeva od 11 vrsta raka, pokazuju rezultati istraživanja, ali naučnici još nemaju jasan odgovor zbog čega.

Studija otkriva da sve veća gojaznost verovatno ima uticaj na porast dijagnoza raka u Engleskoj, iako to nije jedini razlog.

Pojava raka kod mladih je i dalje retka i većina može da smanji rizik od bolesti vođenjem zdravog života, kažu naučnici sa Instituta za istraživanje raka Imperijalnog koledža iz Londona.

Naučnici se godinama pitaju zbog čega se stopa oboljevanja od raka uvećava kod tinejdžera i ljudi u dvadesetim, tridesetim i četrdesetim godinama.

U zemljama sa višim dohotkom izleči se njih oko 80 odsto, dok je kod siromašnijih zemalja taj udeo daleko niži - 30 odsto, dodaje se.

Od svih uzroka smrti, u Srbiji je u 2024. godini umrlo 98.230 osoba, a do 20.314 smrti došlo je zbog malignih tumora, prema poslednje objavljenim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut".

Među preminulima od raka te godine bilo je 42 stanovnika Srbije uzrasta do 20 godina, kao i ukupno 256 njih starosti do 40 godina.

Od 2015. do 2024. godine stopa mortaliteta od raka porasla je za 2,4 odsto, dodaju.

U Srbiji su u 2024. zabeležena 41.472 slučaja obolelih od raka, od čega je 346 ljudi imalo do 20 godina, a 1.677 do 40 godina, pokazuju podaci „Batuta".

Bredlijeva priča

Bredli Kumbs iz engleskog Portsmuta imao je samo 23 godine kada je preminuo od raka debelog creva.

Iako je bilo mnogo „zabrinjavajućih znakova", on je otpisivao mogućnost da je oboleo pošto je smatrao da je premlad da bi imao rak, kaže njegova majka Kerolajn Muzdejl.

Bio je „vrlo vitak i zdrav mladić", koji je voleo život i spremao se da potpiše poluprofesionalni ugovor sa fudbalskim klubom, dodaje.

Nije postojao vidljiv razlog zbog kojeg bi spadao u rizičnu grupu, ali posle prve godine fakulteta počeo je da gubi na težini i trpeo je bolove u abdomenu, opisuje njegova majka.