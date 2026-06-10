Mnogi ga nazivaju najfotogeničnijom kafom godine, a dovoljno je da pogledate njegovu karakterističnu boju da biste shvatili zašto. U pitanju je napitak koji spaja espresso i ube, egzotičnu biljku poreklom sa Filipina koja je već godinama jedna od omiljenih namirnica u azijskoj kuhinji.

Ali šta je zapravo ube?

Ube je vrsta ljubičastog jama koji izgledom podseća na batat. Njegova intenzivna ljubičasta boja čini ga savršenim sastojkom za deserte, kolače i napitke, dok mu je ukus blag, kremast i pomalo sladak. Ljubitelji ovog sastojka često kažu da podseća na kombinaciju vanile, kokosa i orašastih plodova. Upravo zbog toga Ube latte ima potpuno drugačiji ukus od klasične kafe. Espresso mu daje prepoznatljivu aromu, dok ube donosi blagu slatkoću i kremastu teksturu koja osvaja već na prvi gutljaj.

Osim što izgleda atraktivno, mnogi ga biraju jer žele da isprobaju nešto novo. Na društvenim mrežama ga često nazivaju alternativom klasičnim kafama i napicima sa sirupima, a posebno je popularan tokom toplih dana kada se služi sa puno leda.

Dobra vest je da ne morate da ga tražite po modernim kafićima. Ube latte možete vrlo lako da napravite i kod kuće po ovom receptu, ili receptu iz videa iznad.

Potrebni sastojci:

• pola kašičice ube ekstrakta ( kupuje se u prodavnicama zdrave hrane)

• pola kašičice sirupa od agave

• led

• pola šolje mleka

• jedan espresso

Priprema traje svega nekoliko minuta. U čašu sipajte ube ekstrakt i sirup od agave, dodajte led, pa nalijte mleko. Sve lagano promešajte, ubacite još nekoliko kockica leda i na kraju prelijte sveže pripremljenim espresom.

Rezultat je osvežavajući, kremasti napitak neobične ljubičaste boje koji je postao jedna od najvećih gastro opsesija na društvenim mrežama. A ako je suditi po redovima ispred pojedinih kafića i hiljadama objava na TikToku, popularnost Ube latte-a tek je počela.