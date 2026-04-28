Bela haljina je uvek bila, i zauvek će ostati, nezaobilazan letnji klasik. Ali uz malo kreativnosti i odgovarajuće aksesoare, ona može biti i savršen izbor za prolećnu sezonu.
Elegantan, vanvremenski i uvek šik, ne čudi što je Gvinet Paltrou među prvima koja se ove sezone vratila ovom ključnom komadu. Odabrala je sofisticiranu midi-haljinu na kopčanje, inspirisanu krojem košulje, sa kratkim rukavima i blago širenom suknjom koja celom izgledu daje uglađenu, letnju notu.
Svetloplavi detalji
Nije se zaustavila na tome - Gvinet je ovaj stajling osvežila tako što je ležerno vezala svetloplavi džemper oko struka i upotpunila kombinaciju parom sandala na petu u istoj, nežnoj plavoj nijansi sa otvorenim prstima.
Ova ledena nijansa plave brzo se izdvojila kao jedna od ključnih boja sezone. Lagana i optimistična, unosi dozu otmenosti u svaki autfit, a da ga ne preplavi.
Savršeno se slaže sa čistim neutralnim tonovima poput bele, ali i osvežava tamnije nijanse. Prisutna u brojnim prolećnim kolekcijama, ova hladna plava već deluje kao sinonim za sezonu pred nama. U kombinaciji sa klasičnom belom haljinom, predstavlja jednostavan način da bezvremenski komad dobije savremen, svež izgled, prenosi Who What Wear.
