Nije se zaustavila na tome - Gvinet je ovaj stajling osvežila tako što je ležerno vezala svetloplavi džemper oko struka i upotpunila kombinaciju parom sandala na petu u istoj, nežnoj plavoj nijansi sa otvorenim prstima.

Ova ledena nijansa plave brzo se izdvojila kao jedna od ključnih boja sezone. Lagana i optimistična, unosi dozu otmenosti u svaki autfit, a da ga ne preplavi.

Savršeno se slaže sa čistim neutralnim tonovima poput bele, ali i osvežava tamnije nijanse. Prisutna u brojnim prolećnim kolekcijama, ova hladna plava već deluje kao sinonim za sezonu pred nama. U kombinaciji sa klasičnom belom haljinom, predstavlja jednostavan način da bezvremenski komad dobije savremen, svež izgled, prenosi Who What Wear.

