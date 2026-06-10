Za glumicu Natali Portman ova godina biće jedna od onih koje se pamte zauvek. Slavna oskarovka proslavila je 9. juna 45. rođendan, a samo nekoliko nedelja ranije saopštila je srećne vesti – očekuje treće dete.

Glumica će prinovu dobiti sa svojim partnerom, francuskim muzičkim producentom Tangijem Destablom, a to će biti njihovo prvo zajedničko dete.

Vest o trudnoći Natali je potvrdila u aprilu, ne krijući koliko je srećna zbog novog životnog poglavlja. „Tangi i ja smo presrećni. Veoma sam zahvalna i svesna koliko je sve ovo veliko čudo“, izjavila je glumica.

Natali je istakla da trudnoću doživljava sa posebnom dozom poštovanja, jer je tokom života slušala o izazovima sa kojima se mnogi parovi suočavaju kada pokušavaju da dobiju dete. Njen otac, Avner Heršlag, specijalista je za plodnost, pa je od malih nogu bila upoznata sa pričama ljudi kojima roditeljstvo nije lako došlo.

„Znam koliko je nekim ljudima teško da ostvare ovu želju. Zato osećam ogromnu zahvalnost i poštovanje prema svemu što mi se događa“, rekla je glumica.

Iz prethodnog braka sa francuskim koreografom Benžamenom Milpjeom, Natali ima dvoje dece, sina Alefa i ćerku Amaliju.

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