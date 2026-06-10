,,Tonal dressing" već sezonama važi za jedno od najjednostavnijih, a istovremeno najelegantnijih stilskih rešenja.
Njegovoj prefinjenoj estetici nisu odolele ni modne kuće kao što su ,,Hermès", ,,Max Mara" i ,,Louis Vuitton", a sa modnih pista trend je brzinom svetlosti osvojio ulice modnih metropola. Sama ideja je savršeno jednostavna: kombinovanjem različitih nijansi iste boje od glave do pete stvara se skladan i promišljen izgled.
Ipak, kada je reč o Rijani, čak i najklasičniji trendovi dobijaju njen prepoznatljiv pečat koji uvek donosi dozu nečeg pomerenog i drugačije.
Interpretacija trendaNa putu ka festivalu ,,Tribeca Film Festival" u Njujorku, Rijana je pokazala sopstvenu interpretaciju popularnog trenda.
Umesto pukog uparivanja tonova, fokus je prebacila na igru tekstura, kreirajući izdanje koje je istovremeno monohromatski skladno, ali i pomalo neočekivano. U središtu autfita bila je pripijena midi haljina iz kolekcije brenda ,,Alaïa" za jesen/zimu 2026, koju potpisuje kreativni direktor Pieter Mulier.
Model u toploj nijansi karamele, izrađen od materijala baršunaste teksture, muzičarka je uparila s kožnim kaputom u gotovo identičnoj nijansi konjaka, stvarajući monohromatski autfit koji se nije oslanjao na kontrast boja, već na kontrast tekstura. Spoj mekog materijala haljine i glatke kože kaputa dao je dodatnu dubinu inače veoma jednostavnoj paleti boja.
Izgled je zaokružila minimalističkim sandalama s tankim kaišićima, dijamantskim nakitom i predimenzioniranim naočarima za sunce, dok je fokus ostao na kontrastu materijala i toplim smeđkastim nijansama koje su celom izdanju na početku leta dale sofisticiran, gotovo jesenji prizvuk, prenosi Vogue.
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