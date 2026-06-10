,,Tonal dressing" već sezonama važi za jedno od najjednostavnijih, a istovremeno najelegantnijih stilskih rešenja.

Njegovoj prefinjenoj estetici nisu odolele ni modne kuće kao što su ,,Hermès", ,,Max Mara" i ,,Louis Vuitton", a sa modnih pista trend je brzinom svetlosti osvojio ulice modnih metropola. Sama ideja je savršeno jednostavna: kombinovanjem različitih nijansi iste boje od glave do pete stvara se skladan i promišljen izgled.

Ipak, kada je reč o Rijani, čak i najklasičniji trendovi dobijaju njen prepoznatljiv pečat koji uvek donosi dozu nečeg pomerenog i drugačije.

Interpretacija trenda