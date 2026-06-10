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„Bakin manikir“ najtraženiji u salonima: Kad vidite kako izgleda, biće vam jasno zašto

Novi trend noktiju osvojio je salone.

Autor:  Vesna Vukadinović
10.06.2026.16:03
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„Bakin manikir“ najtraženiji u salonima: Kad vidite kako izgleda, biće vam jasno zašto
Foto: Shutterstock | Shutterstock
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Novi „beauty“ trend za leto koji se sve češće pojavljuje na društvenim mrežama i u modnim krugovima nazvan je “bakin manikir” i vraća fokus na jednostavne, klasične i elegantne nokte koji nikada ne izlaze iz mode. Nakon brojnih modernih manikira i često složenih trendova, sve više ljudi se okreće minimalizmu i bezvremenskom izgledu.

 

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“Bakin manikir” podrazumeva proverene stilove, kao što su klasična crvena boja, uredni francuski nokti i nežne, prirodne nijanse, poput ružičaste i sedefaste. Ideja je uredan i sofisticiran izgled koji je lako održavati i koji pristaje u svakoj prilici.

 

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Ovaj manikir trend se uklapa u širu “old money” i vintidž estetiku koja je već prisutna u modi i lepoti, a popularnost mu dodatno raste jer kombinuje praktičnost i eleganciju bez preterivanja.

 

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Da je trend zaživeo i među poznatima pokazuje Sabrina Karpenter, koja je na festivalu „Koašela“ nosila klasičan crveni manikir, čime je dodatno popularizovala ovaj stil. Njeni nokti, urađeni u saradnji sa poznatom umetnicom za nokte Zolom Ganzorigt, dokaz su da jednostavnost može izgledati veoma efektno i luksuzno.

Dakle, “bakin manikir” nije prolazni trend, već povratak klasičnoj estetici.

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