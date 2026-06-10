Tri horoskopska znaka će uživati u posebnoj naklonosti univerzuma 11. juna 2026. godine.

Mesec ulazi u znak Bika, pa se čini kao da sam kosmos podržava sve naše napore.

Tokom ovog lunarnog tranzita sve deluje skladno i kao da ne možemo da pogrešimo. Ne osećamo se nepobedivo, ali zahvaljujući energiji Bika ostajemo čvrsto na zemlji, a upravo nam taj osećaj daje dodatno samopouzdanje. Tri horoskopska znaka imaće utisak da su miljenici univerzuma. U četvrtak se osećaju dobro zbog svojih postupaka i svega čemu posvećuju pažnju.

Bik

Ovo nije samo dobar dan za vas, Bikovi. Danas zračite samopouzdanjem i imate osećaj da jednostavno ne možete da pogrešite. Niste skloni greškama, pre svega zato što vam je um izuzetno bistar i fokusiran.

Mesec napušta Ovna i ulazi u vaš znak, pomažući vam da donosite najbolje moguće odluke. Tokom ovog tranzita imate izražen osećaj za ono što je ispravno, a šta nije. Donošenje odluka dolazi vam prirodno i bez napora.

Kao da je univerzum odlučio da vas danas obaspe blagoslovima. Naravno, potpuno ste otvoreni za sve dobro što vam dolazi. Spremni ste za ljubav i sreću, pa vam one lako pronalaze put.

Rak

Vaš kosmički blagoslov danas dolazi u obliku emocionalne stabilnosti. To je za vas izuzetno važno. Veoma ste osećajni i ponekad vas emocije mogu nadvladati. Međutim, ovog četvrtka to neće biti slučaj.

Počinjete da uviđate da su vam prijatelji zaista odani i da su na vašoj strani. Ako ste ikada sumnjali u to, univerzum će vam danas pružiti jasan dokaz. Očekuje vas konkretan primer prijateljske ljubavi i podrške koji će biti nemoguće ne primetiti.

Tokom Meseca u Biku univerzum vam pruža posebnu naklonost. Ova prizemljena energija donosi vam osećaj sigurnosti i utehe. Vaši ljudi su uz vas i niko ne planira da ode. Izgradili ste snažan krug podrške, a prijatelji su tu da vas ohrabre i pomognu vam kada je potrebno.

Strelac

Tokom ovog tranzita imaćete utisak da je univerzum potpuno na vašoj strani, Strelčevi. Svesni ste da na životne okolnosti možete gledati sa pritužbama ili sa zahvalnošću. A vi, verni svojoj prirodi, birate ovo drugo.

Vi ste jedan od najvećih optimista Zodijaka i gotovo uvek vidite čašu kao polupunu. Zato odlučujete da je vaš život sjajan bez obzira na trenutne okolnosti, pa zahvalnost jednostavno izvire iz vas.

Kada zračite takvom energijom zahvalnosti, univerzum je prepoznaje i uzvraća vam blagoslovima.

Pred vama je zaista lep dan, ponajviše zato što gotovo da nemate razloga za žaljenje. Mesec prelazi iz Ovna u Bika i donosi vam pozitivnu kosmičku energiju. Uspevate da se približite svojim ciljevima, a pritom ostajete kreativni i zabavljate se.

I zaista — na šta biste danas mogli da se požalite? Gotovo ni na šta. Sve držite pod kontrolom, objašnjava Your Tango.

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