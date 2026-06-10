Dok se modni trendovi smenjuju iz sezone u sezonu, jedan romantičan dezen uspeva da ostane među omiljenima već godinama. Reč je o printu sa sitnim višnjama, koji je i ovog leta preplavio haljine, suknje, bluze, kupaće kostime i modne dodatke.

Ovaj razigrani motiv unosi dozu svežine, ženstvenosti i nostalgije u svaki stajling. Sitne crvene višnjice na svetloj podlozi podsećaju na bezbrižne letnje dane i retro estetiku koja je ponovo u centru pažnje. Upravo zbog toga mnoge žene ističu da ovaj dezen vizuelno podmlađuje i daje vedrinu celokupnom izgledu.

Posebno su popularne lagane letnje haljine sa printom višnjica, koje se lako kombinuju uz sandale, espadrile ili patike. Međutim, modni brendovi ove sezone višnjice stavljaju gotovo na sve, tj. od marama i torbi do topova i pantalona.

Modni stručnjaci ističu da je tajna popularnosti ovog dezena u tome što je dovoljno upečatljiv da privuče pažnju, a istovremeno dovoljno nežan da ne deluje napadno. Zato ga rado biraju žene svih generacija.

Čini se da su sitne višnjice postale pravi simbol leta 2026. godine, a komadi sa ovim motivom često nestaju sa polica čim se pojave u prodaji. Upravo zato mnoge ljubiteljke mode ne propuštaju priliku da u garderober dodaju bar jedan komad ukrašen ovim šarmantnim dezenom.