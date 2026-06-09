Bez obzira na to da li se spremate za dug, prekookeanski let ili samo kratki vikend odmor, pakovanje za bilo koje putovanje zahteva određenu strategiju i dosta planiranja. Prostor u prtljagu je ograničen, vremenske prilike mogu da se menjaju, a tu je i klima-uređaj u avionu s kojim treba izaći na kraj. Naravno, pritom želite da vam bude udobno tokom celog putovanja.

Zato želimo da istaknemo jednog ključnog igrača u vašoj putnoj garderobi: kardigan. Smešten negde između laganog ogrtača i klasičnog džempera, kardigan je praktičan i svestran komad koji se lako može ubaciti u torbu, a za koji ćete biti zahvalni što ste ga poneli.

Jednostavnost

Ključna reč ovde je jednostavnost. Kardigan je lako prebaciti preko ramena ili vezati oko struka dok prolazite kilometrima aerodromskih terminala. Jednako je lako ušuškati se u njega kada konačno sednete na svoje mesto i spremni ste za poletanje. A kada stignete na odredište? Još ga je lakše uklopiti sa ostatkom odevnih kombinacija koje ste spakovali u kofer.

Za hladnije destinacije predstavlja logičan izbor, ali čak i tokom tropskih putovanja laganiji model pokazaće se veoma korisnim tokom svežijih večeri. Birajte svetle nijanse ili upečatljive boje, a umesto vune prednost dajte kašmiru ili pamuku kako biste se lakše prilagodili toplijoj klimi.

Trenutno na tržištu postoji mnogo odličnih modela, od dizajnerskih pa sve do pristupačnijih opcija. Možete birati između modela sa kragnom ili V-izrezom i kopčanjem na dugmad, kardigana sa kaišem ili ,,wrap" krojeva, kao i živopisnih nijansi i bezvremenskih tonova bež i nežnosive boje. Koji god stil da odaberete, vrlo brzo ćete otkriti da je kardigan pravi MVP vašeg aerodromskog stila, prenosi Vogue.

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