Kada temperature pređu 30 stepeni, pola garderobera odjednom postaje beskorisno. Farmerke su previše tople, pantalone često neprijatne, a suknje nisu uvek pravi izbor. Zato su šortsevi i ovog leta među najtraženijim komadima garderobe.

Dobra vest je da leto 2026. donosi mnogo više opcija od klasičnih teksas modela. U modi su pidžama šortsevi, laneni modeli, sportske bermude, teksas bermude i elegantni šortsevi koji bez problema mogu da zamene čak i poslovne pantalone.

Evo pet modela koje ćemo ovog leta viđati na svakom koraku.

1. Pidžama šortsevi - udobni, a izgledaju moderno

Pidžama stil jedan je od najvećih trendova ove sezone.

Ovi šortsevi izgledaju lagano, opušteno i veoma letnje, ali ne smeju delovati kao da ste upravo ustali iz kreveta. Najbolji izbor su modeli od pamuka ili laganih mešavina materijala, sa diskretnim prugama, kariranim dezenima ili nežnim printovima.

Odlično se kombinuju sa belom majicom, košuljom preko ramena, baletankama ili ravnim sandalama.

2. Laneni šortsevi - najbolji saveznik tokom vrućina

Lan je i dalje kralj letnje garderobe.

Diše, prijatan je za nošenje i izgleda skuplje nego što zapravo jeste. Blago gužvanje, koje mnoge žene pokušavaju da izbegnu, upravo je deo njegovog šarma.

Najlepše izgledaju modeli srednje ili visoke dubine, sa blagim naborima ili kaišem u struku. Mogu se nositi uz topove, košulje, prsluke ili lagane sakoe.

Boje poput bež, pesak, mlečno bele, sive i tamnoplave posebno su popularne ovog leta.

3. Sportske bermude - trend koji je sišao sa terena na ulicu

Sportska moda već dugo nije rezervisana samo za trening.

Sportske bermude postale su jedan od najudobnijih gradskih trendova. Dužina do kolena i širi kroj pružaju maksimalnu udobnost, a uz pravi stajling mogu izgledati veoma moderno.

Najbolje funkcionišu u kombinaciji sa košuljama, polo majicama, blejzerima ili jednostavnim patikama.

Važno je izbegavati modele sa previše upadljivih logotipa i sportskih detalja.

4. Teksas bermude - povratak klasike

Za sve žene koje ne žele da se odreknu teksasa ni tokom leta, bermude od džinsa su idealno rešenje.

Za razliku od veoma kratkih modela, teksas bermude deluju elegantnije i lakše se uklapaju u svakodnevne kombinacije.

Najtraženiji su modeli ravnog kroja, dužine do kolena ili malo iznad njega, u svetloplavim, tamnoplavim, sivim i ispranim crnim nijansama.

Savršeno se slažu sa običnim majicama, košuljama, kardiganima i laganim blejzerima.

5. Elegantni šortsevi - zamena za pantalone

Mnoge žene tokom leta imaju isti problem – kako izgledati sređeno kada je napolju previše vruće.

Odgovor su elegantni šortsevi krojeni poput poslovnih pantalona.

Modeli sa faltama, visokim strukom i nešto dužim nogavicama ove godine su među najvećim modnim hitovima. Mogu se nositi uz prsluke, košulje, sakoe i elegantne sandale, pa su odličan izbor čak i za kancelariju ukoliko dress code to dozvoljava.

Koji model izabrati?

Ako tražite samo jedan model za celo leto, modni stručnjaci preporučuju lanene šortseve jer podjednako dobro funkcionišu na odmoru, u gradu i tokom večernjih izlazaka.

Za ljubiteljke trendova najbolji izbor su pidžama modeli, dok će žene koje najviše cene udobnost verovatno birati sportske bermude.

Jedno je sigurno - šortsevi više nisu samo komad garderobe za plažu. Ovog leta postali su ozbiljna zamena za farmerke, suknje i pantalone, a uz pravi model mogu izgledati jednako elegantno kao i mnogo formalniji komadi odeće.