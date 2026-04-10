Kada je u pitanju crveni tepih, Zendeja nikada ne greši.
Za premijeru filma ,,Dune" (srp. ,,Dina") prošetala je nezaboravno vintidž metalno odelo brenda ,,Thierry Mugler" iz kolekcije iz 1995. godine. Za ,,Challengers" (srp. ,,Rivali") njena izdanja bila su inspirisana tenisom, a za film ,,Spider-Man: Brand New Day" (srp. ,,Spajdermen: Novi dan") je nosila sivu haljinu sa motivom paukove mreže.
Za novo ostvarenje ,,The Drama", je otišla korak dalje u kreativnosti. Od prve do poslednje premijere nosila je redom, prema američkoj tradiciji - nešto staro, nešto novo, nešto pozajmljeno, nešto plavo.
Šminka
Šminka je takođe igrala važnu ulogu, jer je za Zendeju to zapravo glam produžetak njenog celokupnog izdanja. Pa je tako u Njujorku uz plavu toaletu brenda ,,Schiaparelli", stvaranu 8000 sati, nosila metalik safirnu senku.
Glumičino pravilo je jasno: nijansu šminke uvek treba uskladiti sa bojom odeće. Zato je na premijeri treće sezone HBO serije ,,Euphoria" (srp. ,,Euforija") uz braon slip haljinu i cipele iste nijanse - estetika koja verno prati pustinjske pejzaže predstojećih epizoda, izgled upotpunila ,,smokey eye" šminkom i usnama oivičenim olovkom u boji kestena.
Kako postići taj izgled?
Za premijeru serije ,,Euphoria", njen šminker je koristio senke toplih boja koje podsećaju na zalazak sunca kako bi osenčio kapke i stvorio bronzanu podlogu. Oči je dodatno istakao klasičnom crnom olovkom uz samu ivicu trepavica, a zatim je sve ublažio braon olovkom za prepoznatljiv ,,smokey" izgled. Usne su oivičene olovkom u boji tamne čokolade, dok je sredina usana popunjena nežnim balzamom u prirodnoj boji kože kako bi izgledale punije i prirodnije, savetuje Elle.
