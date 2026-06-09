Mnoge žene pred leto požele da osveže izgled i posvetle kosu, ali stručnjaci upozoravaju da upravo tada često prave najveću grešku. Umesto agresivnih tretmana i drastičnih promena boje, kosa u ovom periodu više nego ikada zahteva zaštitu, hidrataciju i negu.

Sunce, morska voda i visoke temperature mogu za samo nekoliko nedelja značajno isušiti vlas, a posledice se često vide tek na kraju leta – ispucali krajevi, gubitak sjaja i pojačano lomljenje kose samo su neki od problema.

Posvetljivanje kose pred leto može da bude veliki rizik

Sa dolaskom toplijih dana mnoge žene žele svetlije nijanse i efekat prirodno osunčane kose. Međutim, frizeri upozoravaju da izbeljivanje i intenzivno posvetljivanje neposredno pred izlaganje suncu može dodatno oslabiti vlas.

Proces posvetljivanja otvara strukturu dlake i čini je osetljivijom na spoljne uticaje. Kada se tome dodaju UV zračenje, vetar, morska so i često pranje, kosa može brzo postati suva, krta i bez života.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se pre leta fokus stavlja na pripremu i jačanje kose, a ne samo na promenu boje.

Zašto kosa leti zahteva više pažnje?

Tokom letnjih meseci kosa mnogo brže gubi vlagu nego u ostatku godine. Sunčevi zraci oštećuju spoljašnji sloj vlasi, morska so dodatno isušuje kosu, dok visoke temperature utiču na gubitak mekoće i prirodnog sjaja.

Mnoge žene tek krajem leta primete da im je kosa postala beživotna, teža za oblikovanje i sklona pucanju.

Pravilna nega pre odlaska na odmor može značajno smanjiti oštećenja i pomoći da kosa ostane zdrava tokom cele sezone.

Najtraženiji tretmani pred leto

Sve više žena bira tretmane koji obnavljaju i štite kosu umesto agresivnih hemijskih promena.

Među najpopularnijim su:

dubinska hidratacija kose,

hranljivi prelivi za sjaj,

keratinski tretmani za obnovu vlasi,

tretmani za jačanje i zaštitu od spoljašnjih uticaja.

Stručnjaci ističu da ovakvi tretmani ne samo da poboljšavaju izgled kose, već je čine otpornijom na sunce, vetar i morsku vodu.

Posebno su popularni keratinski tretmani jer pomažu da kosa bude zaglađenija, lakša za stilizovanje i manje sklona kovrdžanju usled vlage.

Kako zaštititi kosu tokom leta?

Frizeri savetuju nekoliko jednostavnih koraka koji mogu napraviti veliku razliku:

koristite preparate sa UV zaštitom,

redovno stavljajte hranljive i hidratantne maske,

izbegavajte često korišćenje prese i figara,

nakon kupanja u moru ili bazenu isperite kosu običnom vodom,

sušite kosu na nižim temperaturama,

ne trljajte mokru kosu peškirom,

redovno skraćujte ispucale krajeve.

Zdrava kosa važnija je od drastične promene boje

Trendovi u svetu lepote sve više favorizuju prirodan i negovan izgled. Umesto naglih promena boje, mnoge žene biraju suptilno osveženje, zdrav sjaj i kvalitetnu negu.

Stručnjaci poručuju da je lepa kosa pre svega zdrava kosa. Zato je pred leto mnogo važnije da je zaštitite i nahranite nego da je izlažete dodatnom stresu.

Samo tako će i nakon odmora ostati meka, sjajna i puna života.