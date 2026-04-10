Dolaskom toplijih dana i buđenjem prirode, sve više ljudi boravi napolju – u šumi, parku ili dvorištu. Međutim, upravo tada raste i opasnost od krpelja, sitnih parazita koji mogu preneti ozbiljne bolesti.

Krpelji su već aktivni u aprilu, posebno nakon blagih temperatura. Najčešće vrebaju u travi, na granama i lišću, čekajući da se zakače za čoveka ili životinju. Njihov ubod može preneti bolesti poput Lajmska bolest, koja zahteva ozbiljno lečenje.

Mnogi misle da se krpelji nalaze samo u šumama, ali to više nije slučaj. Ima ih i u gradskim parkovima, dvorištima i pored staza. Dovoljno je da prođete kroz travu ili sednete na livadu da biste bili izloženi riziku.

Prirodna zaštita koja zaista deluje

Jedan od najefikasnijih načina zaštite su eterična ulja, koja deluju kao prirodna zaštita. Ona zbunjuju krpelje i otežavaju im da pronađu „žrtvu“, jer se ovi insekti oslanjaju na mirise i toplotu.

Najefikasnija su:

timijan – snažan prirodni repelent

lavanda – blaža opcija, pogodna i za decu

citronela – proverena zaštita protiv insekata

eukaliptus i nana – brzo deluju

Kako pravilno koristiti ulja

Za najbolji efekat, eterična ulja treba pravilno primeniti:

razredite 1–2 kapi u baznom ulju (kokosovo ili maslinovo)

nanesite na odeću, posebno na rukave, nogavice i oko kragne

možete napraviti i sprej – nekoliko kapi u vodi i poprskati garderobu

Važno je da zaštitu nanesete pre izlaska, jer krpelji često ostanu neprimećeni satima.

Važne napomene

Čista eterična ulja ne treba nanositi direktno na kožu jer mogu izazvati iritaciju. Takođe, nije dovoljno zaštititi samo ruke i vrat – krpelji se najčešće kače za donji deo tela.

Zaštitu treba obnavljati, posebno u proleće kada su najaktivniji.