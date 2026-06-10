Tri uočljiva znaka dijabetesa mogu se pojaviti odmah nakon buđenja, a mnogi ih zanemaruju jer simptomi ne moraju nužno stvarati osećaj bolesti, upozorava farmaceut Abas Kanani. Zbog toga veliki broj ljudi nije ni svestan da ima dijabetes.

Tri jutarnja znaka za uzbunu

Kanani je za Express.co.uk istakao tri fizička osećaja koja mogu upućivati na dijabetes tipa 2, a najočigledniji su upravo ujutru. "Mogli biste primetiti pojačanu žeđ, glad ili osećaj da morate često mokriti", pojasnio je. Prekomerna žeđ, stručno nazvana polidipsija, jedan je od prvih simptoma dijabetesa. Iako je povremena žeđ normalna, stalna ili neuobičajeno jaka žeđ - čak i nakon unosa tečnosti - može biti znak upozorenja.

Drugi pokazatelj je polifagija, odnosno prekomerna glad. Kod dijabetesa tipa 2 telo teško koristi energiju iz hrane, što može rezultirati stalnim i nadjačavajućim osećajem gladi. Treći simptom koji farmaceut naglašava je poliurija, odnosno potreba za mokrenjem češće nego inače.

Ostali simptomi na koje treba obratiti pažnju

Britanski nacionalni zdravstveni sistem (NHS) navodi i druge česte simptome dijabetesa tipa 2. To su osećaj velikog umora, gubitak telesne težine bez namere, zamagljen vid te sporo zaceljivanje posekotina ili rana. Takođe se mogu javiti svrab oko genitalija ili česte gljivične infekcije. Ovi simptomi jednaki su kod odraslih i dece, a ako se i pojave, mogu se razvijati postupno.

Kada posetiti lekara i zašto je doručak važan

NHS preporučuje da se što pre obratite svom lekaru opšte prakse ako primetite bilo koji simptom koji bi mogao ukazivati na dijabetes. Jednostavan test krvi može potvrditi ili isključiti to stanje. Za one kojima je dijabetes već dijagnostikovan, Kanani naglašava važnost doručka za održavanje nivoa šećera u krvi pod kontrolom.

"Nivo šećera u krvi prirodno je viša kad se probudimo i generalno se preporučuje doručkovati unutar sat do sat i po nakon buđenja", savetovao je.

Video: