Tri jednostavna poteza korektorom mogu vašem licu dati svežiji i mlađi izgled – i to bez skupih tretmana.

Ako tražite brz način da osvežite izgled i postignete efekat zategnutog lica, ovaj trik će vas oduševiti. Šminkeri širom sveta koriste posebnu tehniku nanošenja korektora koja može vizuelno podmladiti lice za nekoliko godina. Najbolje od svega – sve što vam treba verovatno već imate kod kuće.

Kako korektor može da „podigne“ lice

Korektor ne služi samo za prekrivanje podočnjaka. Ako ga pravilno nanesete, može stvoriti efekat liftinga. Ključ je u smeru nanošenja i blendanja, jer on određuje kako će lice vizuelno izgledati.

Sa godinama koža gubi kolagen i volumen, pa se srednji deo lica blago spušta. Zato je važno da šminku nanosite u smeru nagore – tako postižete efekat podizanja.

Tehnika u tri poteza

Za vidljiv rezultat dovoljna su tri pažljivo postavljena poteza korektora:

Prvi potez nanesite u unutrašnji ugao oka – osvetljava pogled i smanjuje tragove umora

Drugi potez povucite preko jagodice, počevši od spoljnog dela oka ka gore – naglašava konture lica

Treći potez nanesite uz nozdrvu i razvucite ka jagodici – vizuelno podiže donji deo lica

Nakon nanošenja, korektor lagano utapkajte i razmažite nagore, koristeći četkicu ili blago vlažnu sunđerastu aplikaciju.

Dodatni trikovi za još bolji efekat

Za izraženiji rezultat možete dodati:

Rumenilo – nanesite ga više ka slepoočnicama kako biste dodatno podigli lice

– nanesite ga više ka slepoočnicama kako biste dodatno podigli lice Bronzer – lagano ga nanesite uz jagodice i prema slepoočnicama za definiciju

Na kraju, sve fiksirajte puderom kako bi šminka trajala duže.

Kako izabrati pravi korektor

Mnogi greše birajući presvetao korektor, koji zapravo ističe nepravilnosti. Bolji izbor je svetliji korektor sa blagim breskvastim podtonom – on neutralizuje podočnjake i daje prirodan izgled.

Takođe, važno je nanositi ga u tankim slojevima. Previše proizvoda može se zadržati u borama i postići suprotan efekat.

Najvažnije pravilo

Tehnika blendanja pravi najveću razliku. Oštre linije kvare celokupan izgled, zato korektor treba dobro utapkati i izjednačiti sa kožom.

Najbolji rezultat dobićete ako koristite blago vlažan sunđer i nežno utapkavate proizvod – tako će koža izgledati glatko, sveže i prirodno.

Uz pravilno nanošenje korektora možete postići efekat podmlađivanja bez ikakvih invazivnih tretmana – jednostavno, brzo i efikasno.