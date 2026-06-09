Čipka se ove sezone vraća na velika vrata, ali u znatno modernijem i svedenijem izdanju nego ranije. Više nije rezervisana samo za romantične haljine i svečane prilike, već postaje nezaobilazan detalj u svakodnevnim kombinacijama.

U fokusu su diskretni čipkani obrubi na topovima, suknjama, slip haljinama, pa čak i pantalonama. Reč je o trendu koji istovremeno izgleda ženstveno, elegantno i savremeno.

Suptilna čipka za modernu ženu

Za razliku od nekadašnjih raskošnih modela, ovog leta dominiraju minimalistički komadi sa pažljivo doziranim čipkanim detaljima. Upravo ta suptilnost daje poseban šarm odevnim kombinacijama i omogućava da se lako uklope u različite stilove.

Modni stručnjaci ističu da čipka najbolje izgleda kada se kombinuje sa opuštenijim komadima garderobe ili kontrastnim materijalima. Tako se postiže savršen balans između romantike i modernog urbanog izgleda.

Čipkani top uz farmerke, slip haljina sa sportskim patikama ili suknja sa nežnim čipkanim detaljima u kombinaciji sa oversized sakoom samo su neki od načina na koje možete nositi ovaj trend.

Trend koji osvaja leto 2026.

Popularnost čipke ove godine pokazuje da moda sve više teži spoju elegancije i udobnosti. Umesto upadljivih detalja, u prvi plan dolaze nežni akcenti koji oplemenjuju outfit bez preterivanja.

Bilo da se odlučite za diskretni čipkani detalj ili komad koji u potpunosti prati ovaj trend, jedno je sigurno - čipka je ovog leta ponovo među najpoželjnijim modnim izborima.