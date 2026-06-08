Od kratkih rezova inspirisanih devedesetim godinama do smelih boja i romantičnih lokni, ovogodišnji trendovi nude ponešto za svačiji ukus.

Vintage pixie

Kratka piksi frizura vraća se na velika vrata, ali u nešto mekšoj i ženstvenijoj verziji. Inspirisana kultnim stilovima iz devedesetih, karakterišu je duži pramenovi, punije šiške i više mogućnosti za stilizovanje. Osim što izgleda moderno, idealna je za letnje dane jer otkriva vrat i lako se održava.

Prirodne lokne

Lokne pune volumena i pokreta među najpoželjnijim su frizurama ove sezone. Naglasak je na prirodnoj teksturi kose, dok se postiže efekat ležernosti i spontanosti. Ovakva frizura savršeno se uklapa u boho estetiku koja dominira letnjim trendovima.





Blond nijansa inspirisana Kerolin Beset Kenedi

Jedan od najvećih trendova kada je reč o bojenju kose jeste sofisticirana plava nijansa inspirisana stilom Kerolin Beset Kenedi. Reč je o kombinaciji peščanih, bež i zlatnih tonova koji deluju prirodno i elegantno, bez prenaglašenog efekta. Upravo zbog svoje suptilnosti ova nijansa ostaje bezvremenski izbor.

Ultra tanke pletenice

Tanke pletenice predstavljaju spoj praktičnosti i stila. Mogu se nositi samostalno ili kao detalj u punđi i polupodignutim frizurama. Osim što izgledaju efektno, posebno su pogodne za tople dane jer olakšavaju održavanje kose i pružaju osećaj udobnosti.

Roze kosa

Za one koji vole da eksperimentišu, roze nijanse biće među najtraženijim trendovima ovog leta. Od nežnih pastelnih tonova do intenzivnijih varijanti, ova boja postala je simbol kreativnosti i individualnosti. Sve češće se može videti na društvenim mrežama, ali i među poznatim trendseterkama.

Bez obzira na to da li preferirate prirodan izgled ili upečatljive promene, leto 2026. donosi trendove koji podstiču slobodu izražavanja i prilagođavanje frizure sopstvenom stilu.