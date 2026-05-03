Roze je bez sumnje boja koja će obeležiti trendove šminkanja ove godine. Kako se smenjuju godišnja doba, tako se menjaju i nijanse kojima postajemo opsednuti.

Od nežne ,,blush pink" nijanse, koja nam je na proleće vratila ljubav prema romantici, s dolaskom leta paleta postaje sve intenzivnija. Fokus se sada prebacuje na bogato pigmentisane tonove bobičastog voća, među kojima se boja maline izdvojila kao najpoželjniji izbor sezone.

Roze usne dominirale su pistama za sezonu proleće/leto 2026, a najlepše varijacije videli smo na revijama od Njujorka do Pariza. Dok su ,,Erdem" i ,,Anna Sui" predstavili razigrane izglede, modne kuće ,,Schiaparelli" i ,,Prabal Gurung" pokazale su klasičniju, sofisticiranu verziju intenzivnih roze pigmenata.

Ovaj „voćni maksimalizam” ne zaustavlja se samo na pistama. Rastu popularnosti boje maline doprineo je i trend koji je krenuo iz sveta parfema. Sofisticirana, moderna interpretacija mirisne note maline prožima se kroz trenutno najtraženije parfeme, stvarajući sinergiju između čula mirisa i looka koji nosimo na licu.

Boja maline pristaje gotovo svima

Glavni razlog zbog kog je malina zamenila klasičnu roze leži u njenoj univerzalnoj laskavosti.

Za razliku od hladnih, „Barbie” tonova koji ponekad mogu delovati veštački, boja maline sadrži savršen balans toplih i hladnih podtonova. Zbog toga ona trenutno osvežava maslinasti ten, daje toplinu svetloj puti i stvara predivan, dramatičan kontrast na tamnijim tonovima kože.

Kako nositi malinu na licu?

Ove sezone trendovi nalažu slobodu i kreativnost, pa se boja maline ne zadržava samo na usnama. Možete upariti istu boju na usnama, obrazima i kao detalj na očima. Razmislite i o igri teksturama. Na usnama zadržite mat izgled ,,lip stain" formulama, dok na obraze nanesite rumenilo sa sjajnim finišem.

Za one koji ipak preferiraju varijantu izgleda koji nije toliko dramatičan, možete razmisliti o korišćenju iste nijanse na usnama i obrazima kako biste stvorili efekat prirodne svežine i „zdravog sjaja”. Bez obzira na to da li birate suptilni balzam u boji ili visokopigmentisani ruž, boja maline je investicija koja garantuje moderan i profinjen izgled, prenosi Vogue.

Bonus video: