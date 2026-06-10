Blizanci su neverovatni. Oni su duhoviti, inteligentni, radoznali i uvek puni iznenađenja. Postoji teorija da njihova loša reputacija potiče iz dva izvora. Prvi je, naravno, ljubomora. Drugi izvor su svi oni ljudi koji ih obožavaju i koji bi radije da ih zadrže samo za sebe. Među njima su i horoskopski znakovi koje ćemo vam upravo predstaviti. Na osnovu prijateljske i romantične kompatibilnosti, ovo su idealni saučesnici u avanturama za svakog Blizanca.

Kakvi su Blizanci zapravo?

Blizanci su jedan od onih znakova koje ljudi ili slepo vole ili iskreno ne podnose. Iako imaju jednu od najgorih reputacija u horoskopu, to je takođe znak sa kojim je navodno najlakše komunicirati. Njihov element je vazduh, što označava pokret, komunikaciju i puno ideja. Njihova planeta je Merkur, koji im je kao dobra vila podario dar govora i izražen intelekt. Odlikuje ih to što su odlični govornici koji uvek pronalaze prave reči da zablistaju u svakoj situaciji, a pritom su veoma mudri i neverovatno duhoviti. Sa druge strane, prate ih predrasude da su manipulativni, ali njihova glavna mana je zapravo nestabilnost. Oni stalno lete sa jedne stvari na drugu, teško se koncentrišu i ne drži ih mesto.

U svakodnevnom životu, razigrani i nestašni Blizanci pokazuju nepokolebljiv optimizam. Veoma su radoznali i uvek su raspoloženi za neku avanturu, pa se može reći da retko kada znaju za reč ne. Njihov najveći adut su definitivno osmeh i smisao za humor kojima šire životnu radost i dobro raspoloženje, što ljude uvek osvežava. U prijateljstvu, Blizanac je ona osoba kojoj najviše volite da se požalite. To je prijatelj koji će vas najmanje osuđivati kada mu priznate neku svoju tajnu ili grešku.