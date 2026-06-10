Blizanci su neverovatni. Oni su duhoviti, inteligentni, radoznali i uvek puni iznenađenja. Postoji teorija da njihova loša reputacija potiče iz dva izvora.

Prvi je, naravno, ljubomora. Drugi izvor su svi oni ljudi koji ih obožavaju i koji bi radije da ih zadrže samo za sebe. Među njima su i horoskopski znakovi koje ćemo vam upravo predstaviti. Na osnovu prijateljske i romantične kompatibilnosti, ovo su idealni saučesnici u avanturama za svakog Blizanca.

Kakvi su Blizanci zapravo?

Blizanci su jedan od onih znakova koje ljudi ili slepo vole ili iskreno ne podnose. Iako imaju jednu od najgorih reputacija u horoskopu, to je takođe znak sa kojim je navodno najlakše komunicirati. Njihov element je vazduh, što označava pokret, komunikaciju i puno ideja.

Razgovor

Njihova planeta je Merkur, koji im je kao dobra vila podario dar govora i izražen intelekt. Odlikuje ih to što su odlični govornici koji uvek pronalaze prave reči da zablistaju u svakoj situaciji, a pritom su veoma mudri i neverovatno duhoviti. Sa druge strane, prate ih predrasude da su manipulativni, ali njihova glavna mana je zapravo nestabilnost. Oni stalno lete sa jedne stvari na drugu, teško se koncentrišu i ne drži ih mesto.

Osmeh

U svakodnevnom životu, razigrani i nestašni Blizanci pokazuju nepokolebljiv optimizam. Veoma su radoznali i uvek su raspoloženi za neku avanturu, pa se može reći da retko kada znaju za reč ne. Njihov najveći adut su definitivno osmeh i smisao za humor kojima šire životnu radost i dobro raspoloženje, što ljude uvek osvežava. U prijateljstvu, Blizanac je ona osoba kojoj najviše volite da se požalite. To je prijatelj koji će vas najmanje osuđivati kada mu priznate neku svoju tajnu ili grešku.

Vaga i Vodolija

Pošto su veoma društveni, Blizanci su sve samo ne stidljivi. Oni rado preuzimaju inicijativu da se povežu sa drugima i zbog toga lako sklapaju prijateljstva sa gotovo svima.

Prijatelji

Ipak, astrološke teorije kažu da postoje ličnosti sa kojima se slažu mnogo bolje nego sa ostalima. Sve je u kompatibilnosti, pa će se u zodijaku najpre povezati sa drugim vazdušnim znakovima, a to su Vaga i Vodolija. 

Lav

Ista situacija je i sa Lavom, vatrenim znakom koji je generalno veoma povezan sa Blizancima. Razlog za to je jednostavan jer su njih dvoje zajedno uvek spremni za nestašluke. Lav i Blizanci podsećaju na čuveni par Stanlija i Olija jer obožavaju da se zabavljaju, plešu do zore i takmiče u tome ko će ispričati bolji vic.

Drugarice

Oboje su veoma harizmatični, ali njihovo prijateljstvo ponekad krije i jak takmičarski duh. Uvek će pokušavati da nadmaše i iznenade jedno drugo u tome ko se bolje šali, ko lepše peva ili ko brže trči.

Ovan

Iako Blizanci imaju mnogo ljudi sa kojima provode kvalitetno vreme, jedan horoskopski znak se posebno izdvaja. Sa Ovnom imaju duboku, neobjašnjivu i gotovo hemijsku povezanost. Ova dva najbolja prijatelja su uvek spremna da izazivaju jedan drugog, pa sa njima ni jedan dan nije isti.

Prijateljstvo

Uvek su zajedno, isprobavaju nove aktivnosti i ludo se zabavljaju. Ovan i Blizanci nigde ne prolaze nezapaženo. Često su glasniji od svih ostalih dok šire dobro raspoloženje gde god da se pojave. I dok njih to očigledno raduje, takvo prijateljstvo može biti iscrpljujuće za ostatak zodijaka, prenosi Elle

 

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