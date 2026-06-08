Pored specijalnih popusta koji traju tokom celog meseca, Lilly je pripremio i veliku nagradnu aktivaciju u kojoj učesnici mogu da osvoje vredne nagrade. Glavna nagrada je automobil Citroën C3, a tu su i iPhone 17, električni bicikl, 360° kamera, kao i 40 bogatih poklon paketa.

Učešće u nagradnoj igri je jednostavno. Potrebno je obaviti online kupovinu na Lilly.rs u vrednosti preko 3.500 RSD, uneti lične podatke, odgovoriti na nagradno pitanje u komentaru: „Šta te najviše obraduje kada kupuješ na Lilly.rs?“ i poslati prijavu. Na taj način kupci ulaze u izbor za jednu od fantastičnih nagrada.

Tokom celog juna kupce očekuju i posebne pogodnosti. U ponudi je 10 različitih beauty box-eva sa popustom od 50%, dok se svake nedelje izdvaja nova kategorija proizvoda na sniženju. Parfemi su na akciji do 07.06. sa popustom od 50%, a uz njih i preparativa, makeup i suplementi takođe dolaze uz posebne pogodnosti. Aparati su tokom celog meseca sniženi do 30% što ovu rođendansku akciju čini jednom od najbogatijih do sada.

Lilly online poručuje svim kupcima da prate sajt i redovno proveravaju aktuelne ponude kako ne bi propustili nove nedeljne akcije i iznenađenja koja su pripremljena povodom jubileja. Više informacija na Lilly.rs