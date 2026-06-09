Hju Lori, britanski glumac kog je svet zavoleo kao briljantnog, ali ciničnog doktora Gregorija Hausa, ovih dana je snimljen u Pragu, gde navodno boravi zbog snimanja nove špijunske serije "Legacy of Spies".

Mnogi su primetili koliko se 67-godišnji glumac promenio u odnosu na dane najveće slave, no Lori i dalje ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica televizije. Prema dostupnim informacijama, pridružio se glumačkoj postavi nove BBC-jeve i MGM+ adaptacije romana Džona le Kareje, čije se snimanje trenutno odvija u češkoj prestonici.

Rođen 11. juna 1959. u Oksfordu, Hju Lori odrastao je u uglednoj porodici. Njegov otac Vilijam Lori bio je olimpijski pobednik u veslanju, a Hju je pohađao prestižne škole pre nego što je upisao arheologiju i antropologiju na Univerzitetu Kembridž. Upravo je tamo otkrio ljubav prema glumi i komediji te upoznao Emu Tompson i Stefena Fraja, s kojima će kasnije ostvariti neke od svojih prvih velikih uspeha.

Britanska publika upoznala ga je kroz humoristične serije "Crna guja", "A Bit of Fry & Laurie" i "Jeeves and Wooster", te filmove "Stuart Mali" i "101 dalmatinac" u kojima je pokazao izuzetan komičarski talenat. Tokom osamdesetih i devedesetih godina bio je jedno od zaštitnih lica britanske televizije, no međunarodna slava stigla je tek kada je prihvatio ulogu doktora Hausa u američkoj seriji "Doktor House". Serija je trajala osam sezona, a Lori je za tu ulogu osvojio dva Zlatna globusa i postao jedan od najplaćenijih televizijskih glumaca na svetu.

Nakon završetka "Dr. Housea" uspešno je nastavio karijeru s ulogama u serijama "The Night Manager", "Veep", "Avenue 5" i "Tehran". Posebno je hvaljen za ulogu trgovca oružjem Ričarda Ropera u špijunskom hitu "The Night Manager", a sada se ponovo vraća svetu Džona Le Kareje kroz projekat "Legacy of Spies".

Malo je poznato da Lori nije samo glumac nego i uspešan muzičar. Veliki je zaljubljenik u bluz i džez te je objavio albume "Let Them Talk" i "Didn't It Rain".

Sa svojim bendom Copper Bottom Band nastupao je širom sveta, a 2013. godine održao je i dva rasprodata koncerta u Pragu.

Privatni život uvek je držao podalje od reflektora. Od 1989. godine u braku je s Džo Grin, s kojom ima troje dece. Tokom godina otvoreno je govorio o borbi s depresijom i pritiscima slave, a upravo ga je iskrenost o mentalnom zdravlju učinila još bližim publici. Većih skandala nije imao, a reputaciju jednog od najcenjenijih britanskih glumaca sačuvao je decenijama.

Danas, dok se ponovo nalazi na velikom evropskom setu u Pragu, Hju Lori pokazuje da ni nakon više od četiri decenije karijere ne usporava. Iako ga je vreme fizički promenilo, njegov talenat i harizma ostali su jednako snažni kao u danima kada je prvi put navukao belu uniformu doktora Hausa.

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