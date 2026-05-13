Žene starije od 50 godina treba da primenjuju tehniku koje vraća sjaj licu i brišu tragove godina. Pravilo broj jedan glasi: manje je više. Cilj je da istaknete prirodnu lepotu i postignete svež, vitalan izgled.

Priprema kože je ključ mladolikog tena

Hidratacija je osnova svake dobre šminke. Pre nego što nanesete puder, nahranite kožu kremom sa hijaluronskom kiselinom, koja popunjava fine linije i daje koži glatkoću. Zatim nanesite tanak sloj prajmera koji će ujednačiti teksturu kože i sprečiti da se puder uvlači u bore. Ova kombinacija obezbeđuje dugotrajan, svež izgled tokom celog dana.

Laka podloga za prirodan i sjajan ten

Zaboravite na teške, mat pudere, oni isušuju kožu i ističu bore. Umesto toga, birajte lagane, tečne pudere ili CC kreme sa satenskim završetkom. Nanesite ih vlažnim sunđerom od centra lica ka spolja, tapkanjem, kako biste izbegli efekat maske.

Korektor koristite samo tamo gde je neophodno, u unutrašnjem uglu oka za posvetljivanje podočnjaka, ali nikako u debelom sloju.

Otvoren i mladalački pogled

S godinama se kapci spuštaju, pa šminkanje očiju ima ogroman efekat na celokupan izgled.

Umesto da tamno senčilo stavljate u prirodni pregib, nanesite ga malo iznad i blendujte prema gore – to vizuelno „podiže“ kapke. Koristite mat senke u toplim jesenjim tonovima poput smeđe, boje šljive ili breskve. Ajlajner nanosite samo uz gornju liniju trepavica, i to na spoljašnju trećinu oka sa blagim podizanjem. Maskaru koristite samo na gornjim trepavicama, to dodatno otvara pogled.

Rumenilo i konture koje daju lifting efekat

Zaboravite na konturiranje ispod jagodica, to spušta lice. Umesto toga, konturu nanesite iznad jagodične kosti i blendujte prema slepoočnicama. Rumenilo stavite na gornji deo jagodica, ne na „jabuke“ obraza, tako dobijate prirodan lifting efekat. Obrve popunite olovkom ili senkom u hladnijim, pepeljastim tonovima, ali pazite da ih ne produžite previše ka dole.

Pune usne i boje koje podmlađuju

Usne sa godinama gube volumen, ali uz pravi trik mogu ponovo izgledati mladoliko. Iscrtajte rub olovkom u prirodnoj nijansi, ali ne spuštajte liniju do kraja uglova usana, lagano je povucite naviše da biste „podigli“ osmeh. Birajte kremaste, hidratantne ruževe umesto mat formula.

