Skoro svako je barem jednom osetio malu dozu zadovoljstva kada neko ko se hvalio na kraju posrne ili kada se pokaže da smo sve vreme bili u pravu. Iako većina ljudi takve osećaje nerado priznaje, astrologija sugeriše da neki horoskopski znakovi teže od drugih skrivaju zadovoljstvo dok gledaju kako se drugi suočavaju s posledicama svojih odluka.

Pritom nije nužno reč o zlobi. Katkad se radi o osećaju da je vlastita procena bila tačna, ponekad o takmičarskom duhu, a često i o znatiželji koja ne može odoleti dobroj priči. Upravo zato tri znaka imaju reputaciju onih koji s posebnom pažnjom prate tuđe uspone i padove.

Škorpija

Škorpije retko otvoreno likuju, ali teško skrivaju zadovoljstvo kada se pokaže da su bili u pravu. Zbog snažne intuicije i sposobnosti da unapred naslute razvoj događaja često upozoravaju ljude oko sebe na moguće posledice određenih odluka.

Ako ih neko ignoriše, a njihova se predviđanja obistine, Škorpija neće propustiti priliku da na to podseti. Zadovoljstvo koje tada oseća ne proizlazi nužno iz tuđe nesreće, nego iz potvrde vlastite procene. U glavi joj se tada često vrti rečenica: "Rekao sam ti da će se upravo to dogoditi".

Iako naizgled deluje hladno, iza takvog stava često se krije frustracija jer smatra da su se problemi mogli izbeći da su je drugi na vreme poslušali.

Blizanci

Blizanci su znak koji voli informacije, priče i društvena zbivanja. Kada čuju za nečiji neočekivani neuspeh ili životni preokret, imaju snažnu potrebu o tome razgovarati. Razlog nije želja da nekome naštete, nego njihovo zanimanje za tuđe priče i ono što stoji iza njih.

Vest će u kratkom roku podeliti s prijateljima i porodicom, analizirajući svaki detalj i pozadinu priče. Zbog toga se ponekad može činiti da u tuđim problemima uživaju više nego što bi trebalo.

Ipak, za razliku od nekih drugih znakova, Blizanci se na takvim temama ne zadržavaju dugo. Jedan dan mogu satima raspravljati o nečijem neuspehu, a već sutradan na to potpuno zaboraviti. Njih zanima priča, a ne tuđa patnja.

Devica

Device su izuzetno analitične i sklone poređenjima, posebno kada je reč o poslu, karijeri i ličnim postignućima. Neuspeh osobe koju doživljavaju kao konkurenciju može im doneti određeno zadovoljstvo, ali iz razloga drugačijih nego što se na prvu čini.

Za Devicu je svaki tuđi neuspeh prilika da nešto nauči. Dok drugi samo posmatraju šta se dogodilo, ona detaljno analizira uzroke, proučava greške i procenjuje loše odluke kako bi zapamtila šta treba izbegavati.

Zbog pragmatičnog pristupa tuđe neuspehe često posmatra kao primer iz kojeg može izvući pouku. Zato se ponekad čini da je tuđi problemi preterano zaokupljaju, iako iz njih pre svega pokušava izvući korisnu lekciju za sebe.

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