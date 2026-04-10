Danas, na Veliki petak, prema narodnim običajima farbaju se vaskršnja jaja, a posebno se ističe prvo jaje koje se farba u crvenu boju kao simbol radosti i života.

Voda u kojoj se jaja kuvaju ne baca se, već se koristi za umivanje svih ukućana, jer se veruje da će tako tokom cele godine biti rumeni i zdravi. U nekim krajevima prvo ofarbano jaje se čuva u kući do Đurđevdana, kada se stavlja u vodu sa biljem, pa se tom vodom ponovo umivaju ukućani, a kasnije se koristi i kao zaštita doma i vinograda.

Stara čuvarkuća se u nekim običajima čuva sve do sledeće godine, kada se zameni novim, a zatim se baca u reku kako bi, prema verovanju, odnelo sa sobom sve nesreće. Crvena boja jaja simbolizuje radost i pobedu života nad smrću, što je u skladu sa značajem Vaskrsa kao najradosnijeg hrišćanskog praznika.



