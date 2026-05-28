Izbor šminke koja se lako uklapa uz svaki autfit često može predstavljati pravi izazov. Mnogi veruju da je potrebno kupiti veliki broj različitih proizvoda i izdvojiti mnogo novca kako bi postigli željeni izgled, naročito kada je reč o senkama za oči.

TikTok kreatorka Lupe otkrila je jednostavan trik za savršen izgled senki koji pristaje svim tipovima kože i očiju, bez obzira na boju ili stil garderobe.

Za ovaj način šminkanja potrebne su vam samo neutralne senke, četkice za nanošenje i selotejp.

Najpre zalepite selotejp ispod oka kako biste dobili preciznu liniju i urednu osnovu za šminkanje. Potom uzmite najtamniju senku i malom četkicom je nanesite duž ivice selotejpa.

Nakon toga upotrebite nijansu koja je nešto svetlija i pažljivo je izblendajte sa prethodnom bojom. Zatim najmanjom četkicom nanesite još svetliju senku na gornji deo kapka i sve dobro sjedinite blagim pokretima.

Na samom kraju dodajte najsvetliju senku u unutrašnje uglove očiju kako biste otvorili pogled. Kada završite šminkanje, pažljivo skinite selotejp i nanesite maskaru ili veštačke trepavice. Ovim trikom dobićete uredne i precizne senke koje se lako uklapaju uz svaki stil.

