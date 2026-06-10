Sok od višnje poslednjih meseci postao je pravi hit na društvenim mrežama kao prirodan napitak koji navodno pomaže boljem snu.

Kao što mu i ime kaže, reč je o soku dobijenom od kiselih višanja. Ove višnje su sitnije, svetlije i kiselije od običnih slatkih višanja, ali sadrže i više melatonina, hormona koji reguliše san. Upravo zbog toga sok od kisele višnje privlači sve više pažnje kao prirodna pomoć za uspavljivanje.

Zaintrigirana brojnim pohvalama, odlučila sam da ga pijem svako veče tokom jedne nedelje i proverim da li zaista deluje.

Potencijalne koristi višnje

Može poboljšati raspoloženje i mentalne funkcije

Višnje su bogate antioksidansima poput antocijanina i flavonola, koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i upala u organizmu. Stručnjaci navode da to može doprineti stabilnijem raspoloženju i smanjenju simptoma anksioznosti i depresije.

Neka istraživanja pokazuju i da redovno konzumiranje soka od kisele višnje može doprineti boljem pamćenju, koncentraciji i budnosti, kao i smanjenju mentalnog umora.

Može pomoći kvalitetnijem snu

Kisele višnje prirodno sadrže melatonin, ali i triptofan, aminokiselinu koja pomaže organizmu da proizvodi melatonin i serotonin, važne za regulaciju sna.

Istraživanja sugerišu da bi konzumiranje oko 240 ml soka od kisele višnje dva puta dnevno moglo poboljšati trajanje i kvalitet sna kod starijih osoba koje pate od nesanice.

Može ubrzati oporavak mišića

Antioksidansi i protivupalna jedinjenja prisutna u kiselim višnjama mogu pomoći smanjenju upala i ubrzati oporavak nakon fizičke aktivnosti.

Studije su pokazale da redovno ispijanje soka od kisele višnje pre i tokom intenzivnog treninga može smanjiti bolove i oštećenje mišića.

Ipak, stručnjaci napominju da su istraživanja još u toku i da je pre većih promena u ishrani preporučljivo konsultovati lekara, naročito ako koristite terapiju ili imate određena zdravstvena stanja.

Moje iskustvo: Nedelju dana sa sokom od kisele višnje

Noma Nazish za eksperiment za verywell mind koristila je nezaslađeni sok koji je kupila u prodavnici zdrave hrane, a ovako kreće njena priča:

Dan 1

Pošto mi je ovo bilo prvo iskustvo sa ovim napitkom, počela sam sa manjom količinom, pola šolje, oko dva sata pre spavanja.

Nisam primetila nikakvu razliku kada je san u pitanju. Ono što jesam primetila bio je veoma intenzivan ukus. Iskreno, potrebno je vreme da se čovek navikne.

Dan 2

Povećala sam količinu na jednu punu šolju.

Osećala sam se opušteno, ali nisam mogla sa sigurnošću da kažem da je to posledica soka jer sam tog dana svakako bila mirna i rasterećena.

Dan 3

Treći dan bio je najizazovniji.

Bila sam pod stresom i imala mnogo briga, pa me je zanimalo da li će sok pomoći da se opustim i lakše zaspim.

Nažalost, nije napravio veliku razliku. Na kraju sam se ipak oslonila na vođenu meditaciju, koja mi je pomogla da se umirim i zaspim.

Dani 4–7

Rezultati nisu bili spektakularni niti trenutni, ali sam primetila da sam ostatak nedelje spavala prilično ujednačeno i sa manje noćnih buđenja.

I dalje nisam bila oduševljena ukusom, pa sam poslednjeg dana dodala malo kokosove vode kako bih ga razblažila. To je značajno poboljšalo ukus.

Tokom cele nedelje nisam primetila nikakve neželjene efekte.

Moj utisak je da sok od višnje nije čarobno rešenje za nesanicu, ali može imati blago opuštajući efekat koji doprinosi kvalitetnijem odmoru.

Da li vredi probati sok od višnje za bolji san?

Stručnjaci ističu da količina melatonina u višnjama nije toliko velika da bi kod svih izazvala dramatične promene u obrascima spavanja.

Ipak, istraživanja pokazuju da kod pojedinih ljudi, naročito onih sa problemima sa snom, može doprineti dužem i kvalitetnijem odmoru.

Ako želite da probate:

Preporučuje se da:

birate nezaslađeni sok od višnje,

pijete ga 1–2 sata pre spavanja,

počnete sa manjom količinom,

budete dosledni,

kombinujete ga sa dobrim navikama spavanja,

prethodno se posavetujete sa lekarom.

Ne preporučuje se da:

pijete sok neposredno pred odlazak u krevet,

unosite veće količine od preporučenih,

koristite ga kao zamenu za lečenje poremećaja spavanja,

ignorišete reakcije svog organizma.

Preporučena količina

Nutricionisti najčešće preporučuju oko 240 ml (jednu šolju) dnevno. Ta količina može se podeliti na dve manje doze, jednu ujutru i jednu uveče.

Mere opreza

Iako se smatra bezbednim za većinu ljudi, kod nekih osoba sok od kisele višnje može izazvati stomačne tegobe, dijareju ili alergijske reakcije.

Poseban oprez savetuje se osobama sa dijabetesom, bolestima bubrega, poznatim alergijama, kao i onima koji koriste određene lekove za krvni pritisak i srce.

Alternative

Ako vam ukus ne odgovara ili jednostavno ne želite da ga pijete, stručnjaci preporučuju i druge namirnice koje mogu pomoći opuštanju pred spavanje: