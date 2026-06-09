Moda ima zanimljivu naviku – baš kada pomislimo da je neki trend zauvek ostao u prošlosti, on se vrati u novom i boljem izdanju. Tako je bilo sa baletankama, zatim japankama, a sada se na velika vrata vraćaju i sandale sa punom petom.

Mnoge žene ih pamte iz ranih dvehiljaditih godina. Nosile su ih filmske zvezde, pevačice i junakinje popularnih tinejdžerskih filmova. Neke su ih obožavale, dok ih druge nisu želele ni da pogledaju. Međutim, leto 2026. pruža im novu šansu.

Zašto ih žene ponovo obožavaju?

Odgovor je jednostavan – zato što su praktične.

Svaka žena zna onaj trenutak kada želi da izgleda elegantno, ali je istovremeno čeka dug dan. Bilo da je u pitanju venčanje, letnja žurka, večera pored mora ili običan dan u gradu, klasične visoke potpetice često izgledaju lepo, ali nisu uvek najudobniji izbor.

Sandale sa punom petom predstavljaju idealan kompromis. Dodaju nekoliko centimetara visine, vizuelno izdužuju figuru, a pritom pružaju mnogo veću stabilnost od klasičnih štikli.

Zbog toga ne čudi što ih modne zaljubljenice ponovo uvrštavaju u svoje garderobere.

Model koji ide uz sve

Jedan od razloga njihove velike popularnosti jeste i njihov izgled. Minimalistički modeli u bež, crnoj, braon ili krem boji deluju sofisticirano i bezvremenski.

Odlično se kombinuju sa lanenim pantalonama, laganim letnjim haljinama, dugim suknjama, pa čak i sa bermudama, koje su takođe među najvećim modnim hitovima ovog leta.

Upravo je ta svestranost ono što žene najviše privlači. Jedan par sandala može se nositi na odmoru, na poslu ili tokom večernjeg izlaska, bez potrebe za dodatnim presvlačenjem ili promenom obuće.

Ako je suditi po modnim pistama i društvenim mrežama, sandale sa punom petom ovog leta doživljavaju veliki povratak i ponovo osvajaju mesto među najpoželjnijim komadima obuće.