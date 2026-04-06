Ako ste mislile da su klompe ostale u prošlosti, ova sezona će vas prijatno iznenaditi.
Ovaj udoban model obuće, koji se često povezuje sa medicinskim sestrama i radnim okruženjem, vraća se na velika vrata. Klompe su jedan od onih komada koji spajaju praktičnost i trend – što je danas važnije nego ikada.
Od radne obuće do modnog hita
Klompe, koje potiču iz Holandije, prepoznatljive su po debelom đonu, zatvorenom prednjem delu i otvorenoj peti. Upravo zbog udobnosti i izdržljivosti godinama su bile izbor za posao, a danas doživljavaju modni preporod.
Velike modne kuće vraćaju ih u fokus, inspirisane estetikom 70-ih godina, koja se ponovo vraća na scenu.
Kako ih nose modne ikone
Među onima koje su već prigrlile ovaj trend je i Hale Beri. Glumica je nedavno viđena na ulicama Pariza u crnim klompama sa upečatljivim metalnim detaljima.
Kombinovala ih je sa širokim pantalonama, dugim kaputom i minimalističkim aksesoarima, stvarajući opušten, ali moderan izgled.
Zašto će svi nositi klompe
Klompe nisu samo trend – već i praktično rešenje za svaki dan. Stabilan đon i lako obuvanje čine ih idealnim izborom kada želite udobnost, ali bez odricanja od stila.
Zato ih sve češće viđamo u svakodnevnim kombinacijama.
Kako da ih uklopite
Ako ih do sada niste nosile, počnite sa neutralnim modelima – crnim ili braon, jer se lako kombinuju.
Za upečatljiviji izgled, birajte modele sa zakovicama, drvenim đonom ili zanimljivim detaljima.
Klompe su dokaz da moda više ne znači žrtvovanje udobnosti – naprotiv, najpoželjniji komadi danas su oni u kojima se osećamo dobro.
