Ako ste mislile da su klompe ostale u prošlosti, ova sezona će vas prijatno iznenaditi.

Ovaj udoban model obuće, koji se često povezuje sa medicinskim sestrama i radnim okruženjem, vraća se na velika vrata. Klompe su jedan od onih komada koji spajaju praktičnost i trend – što je danas važnije nego ikada.

Od radne obuće do modnog hita

Klompe, koje potiču iz Holandije, prepoznatljive su po debelom đonu, zatvorenom prednjem delu i otvorenoj peti. Upravo zbog udobnosti i izdržljivosti godinama su bile izbor za posao, a danas doživljavaju modni preporod.

Velike modne kuće vraćaju ih u fokus, inspirisane estetikom 70-ih godina, koja se ponovo vraća na scenu.

Kako ih nose modne ikone

Među onima koje su već prigrlile ovaj trend je i Hale Beri. Glumica je nedavno viđena na ulicama Pariza u crnim klompama sa upečatljivim metalnim detaljima.

Kombinovala ih je sa širokim pantalonama, dugim kaputom i minimalističkim aksesoarima, stvarajući opušten, ali moderan izgled.

Zašto će svi nositi klompe

Klompe nisu samo trend – već i praktično rešenje za svaki dan. Stabilan đon i lako obuvanje čine ih idealnim izborom kada želite udobnost, ali bez odricanja od stila.

Zato ih sve češće viđamo u svakodnevnim kombinacijama.

Kako da ih uklopite

Ako ih do sada niste nosile, počnite sa neutralnim modelima – crnim ili braon, jer se lako kombinuju.

Za upečatljiviji izgled, birajte modele sa zakovicama, drvenim đonom ili zanimljivim detaljima.

Klompe su dokaz da moda više ne znači žrtvovanje udobnosti – naprotiv, najpoželjniji komadi danas su oni u kojima se osećamo dobro.